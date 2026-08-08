Jorge Martín revienta el récord de Silverstone y lidera un triplete histórico de Aprilia

Jorge Martín ha vuelto a dejar su sello en MotoGP. El piloto madrileño de Aprilia logró este sábado su primera pole position en el circuito de Silverstone, escenario del Gran Premio de Gran Bretaña, y lo hizo además batiendo el récord absoluto de la pista con un espectacular registro de 1:56.160. Un tiempo que coloca al español al frente de una primera línea completamente teñida de Aprilia.

Martín esperó hasta el último instante para lanzar su ataque definitivo. Después de que varios pilotos se turnasen al frente de la clasificación y de ver cómo se anulaba su primer intento por exceder los límites de la pista, el español encontró la vuelta perfecta cuando ya no había margen para el error. Su crono no solo le permitió superar a todos sus rivales, sino también rebajar en 120 milésimas el récord que Marco Bezzecchi había establecido el viernes.

La pole supone la vigésima segunda de Martín en MotoGP y la cuadragésima tercera de su trayectoria en el Campeonato del Mundo. Silverstone, además, es un circuito especial para el madrileño: ya había sido el más rápido en los entrenamientos de Moto3 en este escenario en 2018, el año en el que conquistó el título mundial de la categoría.

Un triplete histórico de Aprilia

La gran protagonista de la jornada fue Aprilia. La marca italiana colocó sus cuatro motos entre los seis primeros y, sobre todo, copó las tres primeras posiciones de la parrilla. De hecho, Martín estará acompañado en la primera línea por Raúl Fernández y Ai Ogura, en un resultado extraordinario para la estructura de Noale.

Raúl Fernández fue, de hecho, uno de los grandes protagonistas de la Q2. El piloto español llegó a ponerse primero y llegó a batir el récord de Bezzecchi con un 1:56.181 que parecía destinado a darle la primera pole de su carrera en MotoGP. Sin embargo, Martín tenía todavía una última bala y respondió con una vuelta perfecta.

Ai Ogura completó el triplete de Aprilia en primera línea, mientras que Bezzecchi, que había dominado buena parte de los entrenamientos y llegaba como poseedor del récord del circuito, terminó quinto. Fabio Di Giannantonio partirá cuarto.

El resultado confirma el excelente rendimiento de las Aprilia durante todo el fin de semana. Las motos de Noale mostraron un ritmo especialmente competitivo desde las primeras sesiones y también permitieron a sus pilotos experimentar con nuevas soluciones aerodinámicas. Martín utilizó, entre otras novedades, unos apéndices instalados en la zona del basculante trasero que contribuyeron a mejorar sus prestaciones.

Marc Márquez se queda sin premio

La otra cara de la jornada fue Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo —y cinco veces autor de la pole en Silverstone— llegó a colocarse en posición de luchar por la primera plaza. En la Q2, su 1:56.527 le permitió ponerse por delante de su hermano Álex Márquez y confirmar que tenía ritmo para pelear por la primera posición.

Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, el piloto de Ducati no pudo completar su último intento. Un error en el tramo final de la vuelta le hizo perder la oportunidad de luchar por la pole y terminó cayendo hasta la sexta posición. Saldrá, por tanto, desde la segunda línea, junto a Bezzecchi y Di Giannantonio.

La clasificación también dejó un importante revés para Pecco Bagnaia. El italiano, que arrastra molestias en su brazo derecho tras una reciente operación, no consiguió superar la Q1 y partirá decimosexto. Iker Lecuona fue la gran sorpresa de esa primera tanda al conseguir el segundo mejor tiempo y acceder a la Q2.

La parrilla queda así encabezada por un Martín que afronta el sprint con confianza, aunque el propio piloto rebajó las expectativas tras la clasificación. "Será difícil pelear por la victoria, pero el podio es realista", reconoció. Silverstone ya tiene nuevo rey de la vuelta rápida y, por primera vez, ese nombre es el de Jorge Martín.