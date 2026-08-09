Exhibición de Raúl Fernández en Silverstone y golpe de Jorge Martín al Mundial

Victoria española en el Gran Premio de Gran Bretaña y, al igual que ocurrió en la carrera al sprint del sábado, tres Aprilia se subieron al cajón. Raúl Fernández se llevó el triunfo en la duodécima carrera del Mundial de MotoGP; por detrás, su compañero y compatriota Jorge Martín, cerrando el podio otro integrante del equipo, el italiano Marco Bezzecchi. Por otro lado, Marc Márquez terminó en séptima posición con Ducati.

Raúl Fernández se puso en cabeza nada más comenzar y dominó desde el inicio hasta el final por delante de Jorge Martín, quien supo corregir su error en la salida para firmar la segunda posición. Con la pole y victoria en la prueba corta más el resultado de la carrera suma 240 puntos en la clasificación de la categoría reina, 31 por delante de Bezzecchi —209 puntos— y 37 sobre Ogura —203—.

El japonés se cayó en la décima vuelta de las 20 fijadas en el Circuito de Silverstone y eso permitió al de San Sebastián de los Reyes aumentar aún más su ventaja. En lo que respecta a Marc Márquez, es cuarto con 200 puntos.

Joan Mir de Honda se fue al suelo tras un incidente con Álex Rins y el de Yamaha también tuvo que abandonar la carrera. Aunque no fueron los únicos que se retiraron ya que Iker Lecuona (Ducati) y Francesco Bagnaia (Ducati) tampoco pudieron acabar el GP de Gran Bretaña.

Casi mientras Bagnaia acababa en la grava, Martín reconducía su carrera y se aupaba al segundo puesto. La situación se puso más a favor del español cuando poco después Ai Ogura perdió el control de su moto y se quedó fuera de la carrera. Mientras, Álex Márquez se intentaba acercar a Bezzecchi para arrebatarle el último cajón del podio. Sin embargo, el italiano resistió.

Finalmente, el menor de los Márquez terminó cuarto, seguido de Pedro Acosta. La séptima posición fue para Marc y Pol Espargaró, sustituto en KTM de Maverick Viñales, fue decimocuarto. El 'wildcard' de Yamaha, Augusto Fernández, fue decimosexto.

En Moto2, el checo de Kalex Filip Salac se llevó la victoria por delante de los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Álex Escrig (Forward). Por último, en Moto3, el español de KTM David Almansa celebró el triunfo, seguido de su compañero Álvaro Carpe y cerró el podio el argentino Valentín Perrone. La carrera estuvo marcada por la ausencia del líder, Máximo Quiles, que no pudo correr tras fracturarse la clavícula derecha el sábado.