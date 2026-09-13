Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles firman el 50º triplete español en Misano

El motociclismo nacional ha escrito una nueva página dorada en su historia este fin de semana. Marc Márquez, Manuel González y Máximo Quiles han logrado subir a lo más alto del podio en sus respectivas cilindradas durante la disputa del Gran Premio de San Marino. Esta hazaña supone el quincuagésimo pleno de triunfos para España en el campeonato del mundo, un hito que confirma el extraordinario nivel de la cantera y los primeros espadas del país en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático.

En la categoría reina, el piloto ilerdense ha sido el gran protagonista al completar el decimocuarto triplete de su laureada carrera. El vencedor de la prueba al sprint demostró su pericia y veteranía sobre el asfalto para llevarse una carrera de MotoGP que se resolvió con cierta rapidez. Marco Bezzecchi cometió un garrafal error en el primer giro que le costó el abandono, lo que allanó el camino para que el mayor de los Márquez impusiera su ritmo sin fisuras durante las 27 vueltas de la competición.

Con este resultado, el nueve veces campeón del mundo asume el liderato del Mundial, igualado a 274 puntos con Jorge Martín. El madrileño no pudo aguantar el endiablado ritmo de los hombres de cabeza y tuvo que conformarse con la quinta posición. Por su parte, el podio de la máxima cilindrada tuvo un marcado acento español, ya que la segunda plaza fue para Alex Márquez tras una notable remontada, seguido por el joven talento Pedro Acosta en el tercer cajón.

El dominio nacional se extendió a la categoría intermedia, donde Manuel González supo pescar en río revuelto. Una caída múltiple en los primeros compases, que afectó a pilotos que partían desde la primera línea como el australiano Senna Agius, Daniel Holgado y Ángel Piqueras, abrió el abanico de posibilidades. Aunque el neerlandés Collin Veijer heredó momentáneamente la primera plaza, el madrileño aguardó su oportunidad para asestar el golpe definitivo y sumar su quinta victoria de la temporada, la primera desde el pasado Gran Premio de Hungría.

Este triunfo consolida a González en la cima de la clasificación general de Moto2. Ahora cuenta con un colchón de 232,5 puntos, logrando una distancia de 47,5 sobre Izan Guevara, que cruzó la meta en sexto lugar. El belga Barry Baltus completó el cajón tras cumplir una sanción de vuelta larga que apenas mermó su rendimiento.

La jornada redonda la inauguró la cilindrada menor en una vibrante batalla hasta la bandera a cuadros. David Almansa dominó con puño de hierro tanto en los entrenamientos como durante la mayor parte de la carrera, pero Máximo Quiles demostró por qué es el rival a batir este año. En una última curva de infarto, Quiles abrió su trazada de forma inteligente para traccionar mejor a la salida, superando a su compatriota sobre la misma línea de meta por apenas 21 milésimas de segundo.

Esta agónica victoria, la octava del curso y undécima en su palmarés dentro de la categoría, permite a Quiles afianzar aún más su ventaja en el campeonato. Suma ya 281 puntos, abriendo una enorme brecha de 107 respecto al propio Almansa. El tercer puesto en esta disputada prueba recayó en las manos de Brian Uriarte, sellando un triplete de pilotos españoles en el podio de Moto3 que preludió la fiesta absoluta vivida posteriormente en el trazado transalpino.