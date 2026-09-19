Jorge Martín gana al sprint en Austria y arrebata el liderato a Marc Márquez

Jorge Martín firmó este sábado una jornada perfecta en el Gran Premio de Austria al lograr la pole position y la victoria en la carrera al esprint de MotoGP. El piloto madrileño de Aprilia, que partía empatado a puntos con Marc Márquez, recupera el liderato del Mundial tras imponerse en el Red Bull Ring.

Adelantamientos de todos los tipos, de todos los colores, de cómo pasar de caer al octavo... A GANAR 💥 LO DE @88jorgemartin EN LA SPRINT DE AUSTRIA ES UNA EXHIBICIÓN MEMORABLE 😍#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KUzM8CsQvT — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

Martín comenzó la prueba con dificultades. Una colada en la primera chicane le hizo caer hasta la octava posición, mientras Marc Márquez se situaba al frente de la carrera. Sin embargo, el piloto de San Sebastián de los Reyes inició una rápida remontada y, en la séptima vuelta, ya rodaba tercero.

NOOOOOOOOO 😢 Caída de Pedro Acosta cuando tenía todo a favor para ganar la sprint en la casa de KTM#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/jmFmrQp10j — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

Pedro Acosta tomó el mando de la carrera después de superar a Márquez y llegó a consolidar su ventaja con un ritmo de vuelta rápida. No obstante, el murciano se fue al suelo en la curva 2 cuando faltaban tres giros para el final, una caída que dejó el triunfo servido para Martín.

Vale un liderato del Mundial El adelantamiento de Jorge Martín a Marc Márquez, desde una nueva perspectiva 👀#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/g0DT6ful14 — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2026

El madrileño adelantó a Marc Márquez en la octava vuelta y se encaminó hacia su cuarta victoria al esprint de la temporada. Márquez terminó segundo y Marco Bezzecchi, también con Aprilia, completó el podio.

Con este resultado, Jorge Martín suma 286 puntos y pasa a liderar la clasificación general con tres de ventaja sobre Márquez, que se queda con 283. Bezzecchi consolida la tercera posición del campeonato.

Álex Márquez terminó cuarto, por delante del japonés Ai Ogura. Fermín Aldeguer fue octavo y logró puntuar, mientras que Pol Espargaró finalizó decimocuarto, Álex Rins decimoctavo y Raúl Fernández decimonoveno.

En Moto2, el checo Filip Salac se adjudicó la pole position y encabezará la parrilla de salida de este domingo. Le acompañarán en la primera fila Manu González, líder del Mundial, y Álex Escrig. Iván Ortolá partirá cuarto e Izan Guevara, quinto.

La clasificación de Moto3 dejó una primera línea completamente española. El debutante Brian Uriarte logró la pole con un tiempo de 1:39.544, por delante de David Almansa y Álvaro Carpe. El líder de la categoría, Máximo Quiles, arrancará desde la cuarta posición.