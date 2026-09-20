Pedro Acosta: el 'Tiburón' de Mazarrón se los come a todos en Austria

Después de caerse el sábado cuando lideraba la carrera al sprint, Pedro Acosta ha conseguido su tan ansiada primera victoria en la categoría reina en el GP de Austria, que se ha celebrado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

El de Mazarrón, que salía tercero en parrilla, demostró ser el piloto con mejor ritmo y con más hambre de victoria en un circuito que para KTM supone rodar en casa, ya que es la sede del equipo de esta misma nacionalidad. Pese a que El Tiburón sufrió mucho al final de la carrera por el desgaste excesivo de los neumáticos —principal problema de la moto austriaca—, fue capaz de mantener el ritmo y la distancia respecto a las dos Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi, con quienes compartió el podio.

Victoria con un mérito especial, sobre todo por las grandes carencias de la KTM, que está sufriendo más de la cuenta esta temporada. De hecho, ningún otro piloto de la marca ha conseguido siquiera acercarse a los tiempos y al rendimiento del Tiburón de Mazarrón.

Dos campeones reconociendo a Pedrito su gran hazaña 🎩👏 Marc Márquez y Jorge Martín felicitan a Acosta tras conseguir su primera victoria en MotoGP#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/1JZzHJRfsC — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Pedro Acosta se convierte así en el decimoséptimo piloto español en ganar una carrera de MotoGP. Solo las Aprilia parecían poder haber alcanzado a Acosta, pero la lucha entre ellas le dio algo de oxígeno al murciano, que, pese a que este año no parece que pueda luchar por el Mundial debido a las carencias de la moto, será uno de los favoritos la próxima temporada cuando forme parte del equipo Ducati Lenovo.

Con este resultado, Jorge Martín ha logrado volver a ser el líder del Mundial, y ya son 12 los puntos que le separan de Márquez, quien, pese a ser segundo el sábado, un error a mitad de carrera le obligó a remontar y solo pudo ser quinto. El objetivo era no caerse en un trazado de derechas, poco favorable para el ilerdense, que sabía que en el Red Bull Ring le tocaba apretar los dientes y aguantar para poder cruzar la línea de meta.

Nah, es el mejor 😆😆😆 Pedro Acosta se tira a celebrar la victoria en la curva 2A, el mismo punto en el que se cayó en la sprint#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pPeImeH9PZ — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Acosta ha presentado sus credenciales como juez de una categoría que se decidirá por regularidad y pequeños detalles. Lo más importante, bien lo sabe Márquez, es no caerse, pese a que toque sufrir en algunas pistas. De hecho, Bezzecchi, que era el gran favorito para el título, se ha quedado algo descolgado por varios ceros que pueden apartarle de su objetivo: ser campeón.

Todavía quedan muchos puntos en juego y el Mundial se adentra en la gira asiática para afrontar el último tramo de un campeonato incierto y uno de los más igualados de los últimos años.