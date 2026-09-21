Acosta se consagra en Austria: primer triunfo en MotoGP y 17º español en ganar en la élite

Pedro Acosta ya forma parte de la historia del motociclismo español. El piloto murciano logró este domingo en el Red Bull Ring de Austria su primera victoria en MotoGP y se convirtió en el 17.º piloto español diferente en subir al escalón más alto del podio en la categoría reina. El triunfo supone además la victoria española número 221 en 500cc/MotoGP y llega después de 15 podios previos del piloto de KTM.

La victoria de Acosta se produjo en el Gran Premio de Austria, en casa de KTM, y llegó en su tercera temporada en MotoGP. El murciano consiguió así completar el paso que le faltaba después de haber acumulado 15 podios en la categoría. Su decimosexto podio fue, finalmente, el primero en el que pudo celebrar una victoria.

Con Acosta, el motociclismo español cuenta ya con 17 ganadores diferentes en la categoría reina. El último piloto que había entrado en esta lista había sido Fermín Aldeguer, tras su victoria en el Gran Premio de Indonesia de 2025. Antes que él, Joan Mir había conseguido una victoria en el Gran Premio de Europa de 2020, disputado en Valencia.

EL TIBURÓOOOOOOOOON 🦈 ¡PRIMERA VICTORIA DE ACOSTA EN MOTOGP EN CASA DE KTM! ¡PEDRO YA ES HISTORIA DEL MOTOCICLISMO ESPAÑOL! 🇪🇸 ¡POR FIN ES TUYA! ¡CUÁNTO TE LO MERECÍAS, PEDRO! 👏👏👏#AustrianGP 🇦🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/4G6NhziXOQ — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2026

Los primeros pilotos españoles con una sola victoria en la categoría son Alberto Puig, ganador del Gran Premio de España de 1995, Toni Elías, vencedor en Portugal en 2006, Joan Mir, Fermín Aldeguer y ahora Pedro Acosta.

Por encima de ellos aparecen Carlos Checa y Raúl Fernández, con dos victorias cada uno. Aleix Espargaró suma tres, mientras que Álex Márquez alcanza las cuatro. Álex Rins consiguió seis triunfos en MotoGP antes de anunciar que dejará la competición al final de la temporada.

Crivillé abrió el camino en 1992

La historia de las victorias españolas en la categoría reina comenzó con Álex Crivillé. El piloto catalán consiguió el 27 de junio de 1992, en Assen, la primera victoria española en 500cc. Aquel triunfo fue el inicio de un palmarés que con el paso de los años se ha ampliado hasta alcanzar las 221 victorias.

Durante la era de 500cc, Crivillé, Alberto Puig, Carlos Checa y Sete Gibernau fueron los pilotos españoles que consiguieron ganar antes de la llegada de las motos de cuatro tiempos. Crivillé llegó a sumar 15 triunfos en la categoría y logró además el primer título mundial español en 500cc, en 1999.

Con el comienzo de MotoGP en 2002 hubo un año sin victorias españolas. El palmarés volvió a crecer en 2003 y 2004 con los triunfos de Sete Gibernau. Posteriormente, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo ampliaron de manera notable la presencia española en la categoría.

Márquez cambió las cifras

La llegada de Marc Márquez en 2013 supuso un nuevo impulso para las estadísticas españolas. El piloto suma actualmente 78 victorias en MotoGP y siete títulos de la categoría. Jorge Lorenzo, con 47 triunfos, ocupa el segundo puesto entre los españoles, mientras que Dani Pedrosa aparece tercero con 31.

La presencia conjunta de Márquez, Lorenzo y Pedrosa permitió a España alcanzar en 2013 un registro de 17 victorias de las 18 carreras disputadas, una cifra que, según los datos aportados, continúa sin ser superada.

Después fueron llegando nuevos ganadores como Maverick Viñales, Álex Rins, Joan Mir, Jorge Martín, Álex Márquez, Aleix Espargaró, Fermín Aldeguer y Raúl Fernández. Ahora Pedro Acosta se incorpora a ese grupo.

221 victorias españolas

El triunfo de Acosta eleva a 221 las victorias españolas en 500cc/MotoGP. Marc Márquez lidera la lista con 78, seguido por Jorge Lorenzo, con 47, y Dani Pedrosa, con 31. Crivillé suma 15, Maverick Viñales 10, Sete Gibernau y Jorge Martín nueve cada uno, y Álex Rins seis.

España se sitúa todavía por detrás de Italia, que acumula 299 victorias en la categoría reina, 78 más que los pilotos españoles. El crecimiento del palmarés español ha estado especialmente vinculado a las últimas décadas y al aumento del número de pilotos capaces de ganar carreras.

Acosta se une ahora a una lista que reúne a 17 pilotos españoles y que comenzó con Crivillé hace más de 34 años. Su primera victoria llegó en Austria, con KTM, después de 15 podios anteriores. El propio Marc Márquez definió al murciano como "presente y futuro de MotoGP" y consideró que esta victoria puede ser "la primera de muchas".