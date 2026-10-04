Exhibición de Marc Márquez en Japón para asaltar el Mundial frente a Martín

Marc Márquez ha vuelto a hacer de las suyas. El nueve veces campeón del mundo ha conquistado este domingo el Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito de Motegi y ha completado un fin de semana perfecto al sumar también la victoria en la carrera sprint del sábado. Es el quinto pleno de la temporada para el piloto de Ducati, que sale de Japón con el Mundial completamente al rojo vivo.

La victoria tiene además un valor especial en la pelea por el campeonato. Márquez recorta hasta situarse a solo dos puntos de Jorge Martín, que ha terminado segundo. El piloto de Aprilia, que partía desde la pole, consiguió defender el liderato durante las primeras vueltas, pero no pudo contener el ataque del catalán cuando este decidió pasar a la ofensiva.

El podio lo completó el italiano Marco Bezzecchi, compañero de Martín en Aprilia, mientras que Enea Bastianini se quedó a las puertas del cajón después de protagonizar una espectacular remontada con la KTM.

Martín aguanta, Márquez espera

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La carrera comenzó con Martín manteniendo la primera posición. Esta vez el madrileño no se dejó sorprender por Márquez, que salió segundo después de haber ganado el sprint, y durante las primeras vueltas trató de imponer un ritmo que le permitiera abrir hueco.

La estrategia parecía funcionar. En apenas tres giros, Martín consiguió medio segundo de ventaja sobre Márquez, mientras los dos pilotos de Aprilia y los dos hermanos Márquez se separaban del resto. Pero Marc no tenía ninguna prisa.

El piloto de Ducati fue recortando progresivamente la diferencia hasta colocarse de nuevo a rueda del líder. Ambos comenzaron a intercambiar vueltas rápidas, con Márquez demostrando que tenía ritmo suficiente para esperar su momento. Y ese momento llegó en la vuelta 11.

El adelantamiento que cambió la carrera

LOS DOS MEJORES LUCHANDO CUERPO A CUERPO POR EL MUNDIAL 🔥🇪🇸 Hachazo de MARC MÁRQUEZ para ponerse primero 👑#JapanGP 🇯🇵 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/3piwKJWAPD — DAZN España (@DAZN_ES) October 4, 2026

Márquez se lanzó sobre Martín en la curva 9, uno de los puntos del circuito en los que el catalán se mostró más fuerte durante todo el fin de semana. El adelantamiento fue claro y limpio.

Martín intentó responder, pero se pasó ligeramente en la misma curva y perdió unas décimas. A partir de ahí, el piloto de Ducati comenzó a construir su victoria vuelta a vuelta.

El madrileño consiguió mantenerse inicialmente a medio segundo, pero Márquez empezó a escaparse. A nueve vueltas del final, la diferencia ya se aproximaba al segundo y el líder del Mundial no encontraba la manera de detener la fuga.

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El campeón no necesitó asumir riesgos innecesarios. Controló la carrera hasta cruzar la bandera a cuadros con 1,363 segundos de ventaja sobre Martín.

El golpe para el Mundial fue considerable: 25 puntos para Márquez y 20 para Martín. El campeonato queda reducido prácticamente a un suspiro.

Bastianini se queda a 78 milésimas

La batalla por el tercer puesto también tuvo emoción hasta el final. Bezzecchi parecía tener asegurado el último cajón del podio, pero Bastianini protagonizó una impresionante remontada en las últimas vueltas.

El piloto de KTM llegó a encadenar cuatro vueltas rápidas consecutivas, entre la 20 y la 23, y se lanzó a por Bezzecchi. Sin embargo, le faltaron apenas 78 milésimas para completar la remontada.

Bezzecchi conservó así el tercer puesto y se marcha de Japón tercero en el campeonato, aunque ya a 49 puntos de su compañero Martín.

Por detrás del podio se vivió otra de las peleas de la carrera. Raúl Fernández terminó quinto después de imponerse a Ai Ogura y Pedro Acosta, que protagonizaron junto al piloto de Trackhouse un intenso duelo durante buena parte de la prueba.

Acosta llegó a superar a Ogura en la curva 10 para colocarse sexto, pero finalmente tuvo que conformarse con la séptima posición. Francesco Bagnaia acabó octavo, seguido de Fermín Aldeguer y Luca Marini.

Peor suerte tuvo Álex Márquez. El piloto de Gresini, obligado a cumplir dos vueltas largas por el incidente del sprint en el que se vieron implicados Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio, llegó a rodar cuarto, pero terminó sufriendo una caída en la vuelta 19.

Michelin despeja las dudas

Los neumáticos fueron uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Los problemas de degradación del sprint llevaron a Dirección de Carrera a ampliar de diez a veinte minutos el warm up del domingo para que los pilotos pudieran probar el compuesto trasero más duro de Michelin. La decisión fue prácticamente unánime: toda la parrilla optó por el duro trasero y el medio delantero.

El resultado fue una carrera sin los problemas de degradación vistos el sábado y, de hecho, la prueba se completó 38 segundos más rápido que la edición anterior.

Pero el gran vencedor vuelve a ser Marc Márquez. El piloto de Ducati se marcha de Motegi con 37 puntos de 37 posibles durante el fin de semana, su sexto triunfo de la temporada y su quinto doblete.

Y, sobre todo, con Jorge Martín ya a tiro. Dos puntos separan ahora al líder del Mundial de un Márquez que parece haber encontrado su momento. Indonesia espera.