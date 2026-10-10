Marc Márquez se corona en el esprint de Indonesia y arrebata el liderato a Jorge Martín

Golpe de efecto de Marc Márquez en el Gran Premio de Indonesia. El piloto de Cervera aprovechó un accidentado inicio de carrera y los infortunios mecánicos de sus rivales para adjudicarse el triunfo en la manga corta sobre el trazado de Mandalika. Con esta victoria, el ilerdense da un vuelco a la tabla clasificatoria y se sitúa al frente del certamen con 343 puntos, relegando al segundo puesto a un combativo Jorge Martín que se quedó fuera del podio.

La prueba comenzó marcada por un aparatoso percance en los primeros metros de la pista asiática. Hasta cuatro pilotos llegaron emparejados a final de recta buscando la trayectoria interior, lo que provocó que el italiano Marco Bezzecchi tuviese que corregir su línea de forma precipitada. Dicha maniobra propició el impacto con Raúl Fernández, terminando ambos competidores sobre la gravilla. El incidente despejó el camino para Martín, quien aprovechó el desconcierto general para colocarse al mando tras arrancar quinto.

El madrileño imprimió un ritmo sólido que parecía inalcanzable, pero a menos de cinco giros para la conclusión sufrió un fallo repentino que le forzó a soltar el acelerador. Márquez no desperdició la oportunidad, tomó el liderato y gestionó su ventaja hasta cruzar la bandera de cuadros. Por contra, la mala fortuna de Martín se agravó en las últimas curvas, donde un exceso le costó ceder posiciones ante el empuje de Ai Ogura y Fabio di Giannantonio.

La jornada también confirmó el dominio de los pilotos españoles en la lucha contra el cronómetro. Antes del comienzo de las hostilidades, Fernández había conseguido su primera pole position en la categoría reina estableciendo el récord absoluto de la pista. Asimismo, en la categoría intermedia, Izan Guevara firmó una marca histórica de 1:31.963 para encabezar la parrilla de Moto2, emulado poco después por el joven Brian Uriarte al liderar la clasificación de Moto3.