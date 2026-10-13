Los pilotos españoles se rebelan contra la MotoGP que viene

La próxima temporada, la categoría reina de Mundial de motociclismo se enfrenta a cambios profundos en su normativa técnica y deportiva. El objetivo, según los organizadores, es aumentar la seguridad, la sostenibilidad y el espectáculo en pista.

Aunque ha habido pocos comentarios sobre los cambios técnicos, que pasan por la reducción en la cilindrada a los 850 cc, menos motores, combustibles sostenibles y limitación en las ayudas aerodinámicas, muy diferente ha sido la reacción a los cambios deportivos. Y es que estos implican, en algunos casos, asumir más riesgos por parte de los pilotos. El principal cambio es que a partir del próximo año, los pilotos tendrán que disputar una clasificación exclusiva para la carrera esprint del sábado y se elimina el warm up del domingo, que hasta ahora se celebraba antes de la propia carrera.

A esto hay que sumarle que Dorna se ha puesto dura con la obligación de los pilotos de acudir a todos y cada uno de los eventos que celebra MotoGP con amenaza de sanciones para quienes no acudan. Una situación que da respuesta a lo ocurrido con Marc Márquez en el GP de Japón, cuando se ausentó de una carrera de Karts y justificó que necesitaba descansar y recuperarse de cara a la carrera, tratando incluso de enviar a un doble para cubrir el expediente.

Los pilotos españoles, los más críticos

Estas nuevas normas no han caído bien a la mayoría de los pilotos españoles de la categoría reina. Pedro Acosta, piloto de KTM que el próximo año compartirá el garaje con Marc Márquez en el Ducati Lenovo, ha sido el más crítico y el más claro a la hora de mostrar su desacuerdo con el nuevo formato de doble clasificación. El murciano ha manifestado que la obligación de buscar vueltas rápidas al límite tantas veces en un mismo fin de semana "acortará las carreras deportivas", debido al drástico aumento del riesgo de caídas y lesiones graves.

No ha sido el único. Tanto Marc Márquez como Jorge Martín han coincidido al señalar que la nueva estructura añade una presión descomunal sobre los pilotos. Márquez advirtió que el fin de semana se volverá extremadamente intenso y estresante, criticando además que decisiones como la eliminación del warm up dominical restan un tiempo vital para revisar la moto en condiciones cambiantes de pista.

Después de conocer los cambios —muchos de los cuales se han sentido como una imposición—, los pilotos se han mostrado disgustados por considerar que se les ha ignorado en la toma de decisiones. Sienten que el formato fue acordado entre los equipos y la organización sin darles voz real, a pesar de ser ellos quienes asumen los riesgos en pista. Las normas, que entrarán en vigor el próximo año, han sido consensuadas entre los equipos y la organización sin que, según los pilotos, se les haya preguntado al respecto.

Paralelamente al formato técnico, figuras del paddock y los propios pilotos ven con recelo los cada vez más numerosos actos de marketing, a imagen y semejanza de la F1, que implica la obligatoriedad de participar en todos y cada uno de los eventos con patrocinadores y fans. El ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez se ha referido a estos cambios por un aumento del estrés de los pilotos recordando que "somos atletas, no productos de entretenimiento".

El cansancio se paga caro en MotoGP

Lo cierto es que desde que se implementaron las carreras al esprint en 2023 en la categoría reina, los pilotos han aumentado los riesgos y el trabajo. De hecho, ya por entonces, este cambio de formato implicó eliminar los entrenamientos libres y exponerse a una carrera más cada domingo.

A veces, se nos olvida que los pilotos de motos son distintos a otros deportistas donde el cansancio o la falta de concentración por el exceso de cargas deportivas y de marketing puede costarles la vida. Es difícil gestionar la mejora del espectáculo con la salud y el bienestar de los deportistas, pero creo que MotoGP no necesita parecerse a la F1, en todo caso sería al contrario. Si de verdad uno de los objetivos del próximo reglamento es aumentar la seguridad, deberían fijarse más en no incrementar la carga de trabajo, mejorar y ampliar las pruebas y ser más estrictos con la calidad de los neumáticos que calzan las motos.