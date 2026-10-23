Bezzecchi lidera el asalto de Aprilia en Phillip Island

Aprilia ha lanzado el primer aviso en el Gran Premio de Australia. Marco Bezzecchi encabezó la práctica de MotoGP del viernes en Phillip Island, en una sesión que dejó a cuatro motos de la marca italiana entre los cinco primeros. Marc Márquez fue tercero y Jorge Martín, líder del Mundial, quinto.

Bezzecchi detuvo el cronómetro en 1:26.775, una vuelta que le permitió encabezar la tabla pese a haberse ido al suelo durante la sesión. El italiano llega a Australia con la confianza que le dio su victoria en Indonesia y con la obligación de apretar en la lucha por el campeonato: está a 46 puntos de Martín. Su principal rival del viernes fue Raúl Fernández, que se quedó a solo 72 milésimas.

La sesión dejó un ajustado pulso entre varios de los protagonistas del Mundial. Marc Márquez firmó el tercer mejor tiempo, a 126 milésimas del líder, y empató en el registro con el japonés Ai Ogura. La segunda mejor vuelta otorgó al español la tercera plaza. Martín acabó quinto, a 255 milésimas de su compañero de equipo.

Márquez, la excepción entre las Aprilia

La sesión matinal había sonreído a Márquez, que fue el más rápido en el primer entrenamiento libre. Pero las Aprilia dieron un paso adelante en la práctica, la sesión clave para asegurarse un puesto entre los diez mejores y evitar la Q1. Bezzecchi tomó el mando, Fernández lo siguió de cerca y Ogura completó la cuarta posición.

Esa moto no quiere... En el ensayo de salida, la Ducati de Marc Márquez se quedó parada ❌#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EIWZw8bQPh — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2026

Entre ellos se coló Márquez, el único piloto de Ducati capaz de romper el bloque de Noale en las primeras posiciones. El español, que está a dos puntos del liderato, volvió a demostrar que puede pelear por la pole y por la victoria en uno de los circuitos que mejor se le dan. La batalla por delante promete ser cerrada: los tres aspirantes al título quedaron separados por menos de tres décimas.

Álex Márquez terminó sexto y también accedió directamente a la Q2. Pedro Acosta fue octavo, mientras que Enea Bastianini, Diogo Moreira y Fabio Di Giannantonio completaron los diez primeros. El récord del circuito, en poder de Fabio Quartararo desde el año pasado, resistió el ataque: Bezzecchi se quedó a tres décimas de aquella marca.

Un viernes seco antes de un fin de semana incierto

El primer día de actividad se disputó con sol y buenas temperaturas, condiciones que permitieron rodar con continuidad y buscar el límite de las motos. Pero Phillip Island podría mostrar otra cara durante el resto del Gran Premio: la previsión apunta a más frío y a la posibilidad de lluvia, un factor capaz de alterar el orden visto el viernes.

AUSTRALIA EN ESTADO PURO 🇦🇺🦘 El salto del ualabí en la Practice de MotoGP 📸#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/LWgKbyT9wQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2026

En un circuito rápido y expuesto al viento, el cambio de condiciones puede complicar especialmente la elección de neumáticos y el trabajo de puesta a punto. Por ahora, Aprilia se marcha con motivos para el optimismo y Ducati con Márquez en primera línea de batalla. La lluvia, si aparece, podría volver a mezclar las cartas.

Guevara también manda en Moto2

La jornada tuvo protagonismo español también en Moto2. Izan Guevara se hizo con el mejor tiempo gracias a una vuelta de 1:30.016, apenas 18 milésimas más rápida que la del australiano Senna Agius. El balear, segundo en el campeonato, atraviesa un gran momento: llega a Phillip Island después de ganar las tres últimas carreras.

El líder de la categoría, Manu González, no pudo seguir el ritmo de su compatriota y terminó octavo, a casi cuatro décimas. La diferencia en la tabla sigue siendo estrecha —Guevara está a 5,5 puntos—, así que el resultado del viernes añade interés a una lucha por el título que también promete emociones durante el fin de semana.