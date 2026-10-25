Marc Márquez, el más castigado por una suspensión en Australia que deja más abierto el Mundial de Motp GP

La intensa lluvia ha robado a los aficionados y a los pilotos despedirse del circuito de Phillip Island como se merecía. Ninguna de las tres categorías del Mundial han podido celebrar la carrera por seguridad debido a la gran acumulación de agua en pista, y la imposibilidad de que el helicóptero médico pudiera volar ha motivado que los comisarios tomasen la dolorosa decisión de cancelar las carreras en el mítico circuito australiano.

Así, el trazado australiano se despide del calendario de MotoGP sólo habiendo podido celebrar las sesiones de libres y la carrera corta al esprint de ayer de la categoría reina. Una triste despedida que deja un sabor amargo en muchos sentidos. El primero para los aficionados que se habían acercado hasta el circuito y que pese a mojarse y esperar no han podido ver competir a los pilotos. El propio director de equipo de Ducati, Davide Tardozzi lamentaba lo ocurrido: "Es una lástima, los aficionados merecían una buena carrera, pero la seguridad de los pilotos es lo que prima".

Esta situación, que la dirección de la carrera cancele el gran premio por condiciones de lluvia, no ocurría desde 2018 en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y en 2023 en este mismo trazado australiano cuando la organización en previsión de las lluvias pasó la carrera larga al sábado y la esprint al domingo, una carrera corta que nunca se celebró.

La decepción es especialmente dolorosa por ser esta la última carrera en Phillip Island. Un circuito especialmente querido por los pilotos pero que ha roto relaciones comerciales con Dorna.

Una decisión que mantiene vivo a Jorge Martín

Seguro que el piloto más decepcionado por la decisión ha sido Marc Márquez, que después de ganar la carrera corta del sábado y de que Jorge Martín se cayera y se rompiera el radio de su brazo derecho, lo que ponía en bandeja al ilerdense la oportunidad de ampliar su ventaja en el campeonato frente al piloto español de Aprilia. Si bien una carrera en mojado es una incógnita y las caídas un riesgo probable, a Márquez casi cualquier posición le hubiera servido para sumar algún punto que puede ser decisivo para la consecución del Mundial.

Si, además, tenemos en cuenta que la rotura de Jorge Martín no es tan grave y con toda probabilidad podrá estar en la cita de Sepang en el GP de Malasia, la carrera de este domingo se presentaba como una gran oportunidad para el vigente campeón de abrir una brecha en el campeonato justo cuando los pilotos afrontan su recta final.

Diez puntos son los que Marc Márquez tiene ahora de ventaja sobre Jorge Martín, una ventaja que se amplía hasta los cincuenta en el caso de Marco Bezzecchi que también le hubiera venido bien correr para restarle puntos a su compañero de equipo.

La organización que había vendido todas las entradas ha permitido que los pilotos salieran a dar una vuelta para saludar y despedirse de la afición de este circuito que había acudido a despedirse de una de las pistas más pintorescas y bonitas y que llevaba en el calendario desde 1989.

Los aficionados podrán recuperar su dinero, pero la lluvia les ha quitado la oportunidad de ver un último baile por este trazado costero que será sustituido el próximo año por el circuito urbano de Adelaida.