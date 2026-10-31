Pedro Acosta conquista la sprint de Sepang y Marc Márquez se escapa en el Mundial

El murciano Pedro Acosta (KTM RC 16) se ha adjudicado este sábado la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputada en el circuito de Sepang, por delante de Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). El segundo puesto permite a Márquez ampliar su ventaja al frente del campeonato, en una jornada marcada por la caída de Álex Márquez y la retirada de Jorge Martín.

EL TIBURÓN MUERDE EN MALASIA 🦈 EXHIBICIÓN de @37_pedroacosta para ganar la segunda sprint de su carrera 👏🏻👏🏻👏🏻@marcmarquez93, segundo, mete 9 puntos a Jorge Martín en la pelea por el Mundial #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/nqyEY5QMOr — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Con este resultado, Marc suma 374 puntos, 19 más que un Martín que tiene 355, y 52 más que Bezzecchi, tercero de la clasificación con 322. Martinator abandonó el gran premio después de la segunda sesión de entrenamientos libres, debido a las molestias y el dolor provocados por una fractura en el radio del brazo derecho. El piloto de San Sebastián de los Reyes ha anunciado su regreso a España.

Si adelantas a @marcmarquez93... TE LA DEVUELVE 😁 La pasada a Ai Ogura que da al '93' la segunda posición en la sprint 💥#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/zNi72aN3kA — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Acosta aprovecha el error de Álex Márquez

La carrera comenzó con Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), autor de la pole, en cabeza al llegar a la primera curva. La posición, sin embargo, cambió pronto: el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y Acosta lograron superarlo en los primeros compases, en una maniobra en la que el nipón llegó a tocarse con su rival.

La amenaza de lluvia, que no se materializó hasta prácticamente el final, llevó a algunos pilotos a precipitarse en sus decisiones sobre el cambio de moto. En pista, el grupo de cabeza fue abriendo hueco con Álex Márquez, Ogura, Acosta y Marc Márquez, mientras que Bezzecchi marchaba algo más atrás.

Drama total para Álex Márquez 😢 Se va al suelo cuando lideraba la sprint 💥#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/7BbM6LZAJ9 — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

El momento decisivo llegó en la tercera vuelta. Álex Márquez se fue al suelo en la curva 14 y dejó a Ogura al frente. El japonés no pudo sostener la posición: Acosta lo superó camino de la victoria y, poco después, también lo hicieron Marc Márquez y Bezzecchi. El español de KTM mantuvo el ritmo hasta la meta para llevarse el triunfo, mientras que su compatriota Marc aseguró la segunda plaza y reforzó el liderato.

🗣️ Jorge Martín explica en DAZN el motivo por el que deja el GP de Malasia "No tenía ningún sentido el riesgo que estaba tomando para lo que podía ganar. Lo volveremos a intentar la siguiente semana"#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/dyCd2KwsAg — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2026

Álex Márquez firma la pole

Antes del sprint, Álex Márquez había arrebatado la pole de MotoGP a su hermano Marc con un tiempo de 1:56.493. La marca fue la más rápida de la clasificación, aunque quedó por detrás del récord del circuito, fijado por Francesco Pecco Bagnaia en 2024 con un registro de 1:56.337. Álex se convertía así en el noveno piloto en lograr una pole en la temporada.

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La sesión se decidió en el último intento. Bezzecchi fue el primero en mejorar el registro inicial de Álex y marcó 1:56.668, pero Ogura lo superó con 1:56.617 pese a haberse caído durante los segundos libres y contar con una sola moto. Marc Márquez se situó después en cabeza provisional, con 1:56.563, y Acosta quedó a su estela, con 1:56.577. Finalmente, Álex firmó el mejor tiempo de la jornada.

Holgado y Quiles mandan en sus categorías

La jornada de poles también tuvo protagonismo español en Moto2 y Moto3. Daniel Holgado (Kalex) fue el más rápido en la categoría intermedia con 2:02.875, a solo 16 milésimas del récord que él mismo estableció el año anterior. Se trata de su segunda pole de la temporada y la sexta en la categoría. El líder del campeonato, Manuel González, terminó noveno, mientras que su rival por el título, Izan Guevara, fue tercero.

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En Moto3, el vigente campeón, Máximo Quiles (KTM), ha firmado su cuarta pole de la temporada con un tiempo de 2:10.396. Brian Uriarte acabó segundo pese a sufrir una caída en la curva uno, y el malasio Hakim Danish fue tercero. David Almansa, que aspiraba a pelear por la pole, se fue recto en la curva 4 y saldrá desde la cuarta posición en la carrera de este domingo.