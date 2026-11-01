Marc Márquez, victoria de campeón en Malasia

Sabía que la ausencia de Jorge Martín le regalaba la oportunidad de ampliar su ventaja en el Mundial y dejarlo casi sentenciado salvo catástrofe. Aunque Marc Márquez sabe que esta victoria es mucho más que eso, pues es dejar el campeonato casi apuntalado, no quiere ni confiarse ni relajarse y se plantea el resto del Mundial carrera a carrera y aprovechando cada oportunidad.

La victoria de este domingo en el circuito malasio de Sepang amplía la diferencia entre Márquez y Martín a 44 puntos y supera los 60 con respecto a Marco Bezzecchi cuando tan solo quedan tres pruebas para que se cierre el campeonato. De hecho, en Losail, el ilerdense tendrá la opción de lograr su décima corona de la categoría reina si sale del circuito qatarí con 74 puntos de ventaja sobre los dos hombres de Aprilia.

GOLPE DE @marcmarquez93 AL MUNDIAL 9️⃣3️⃣™️ Gana en Sepang, mete 44 puntos a Jorge Martín... Y TENDRÁ BOLA DE TÍTULO EN QATAR 🔥🔥🔥#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ZwHos6DFob — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Esto supone que Marc debería sacarle 30 puntos a Martín y casi diez a Bezzecchi en Qatar, algo que el piloto español ya hizo en Hungría y ahora en Malasia, pero gracias a la ausencia de Jorge Martín. Es muy difícil, cierto, pero no imposible. Además, hay muchas dudas de cómo se incorporará Jorge Martín en Losail, ya que todavía tiene varias semanas de recuperación por delante.

UN DETALLE DE CAMPEÓN, UN DETALLE QUE EMOCIONA A TODA ESPAÑA 🇪🇸🥹 El homenaje de @marcmarquez93 a las víctimas del accidente de tren en España luciendo un crespón negro en la bandera#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EiCiwZvem1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Parece mentira, y da la medida del tamaño de la figura de Márquez como deportista, la remontada que ha protagonizado el piloto de Ducati. Hay que recordar que Marc tuvo que volverse a operar del hombro, faltó a varios grandes premios y estuvo a más de cien puntos de distancia respecto a Bezzecchi, que al inicio parecía imparable. No es que a Marc le haya dejado de molestar el hombro, pues él mismo ha reconocido que los dolores están ahí y que lo único que ha podido hacer es adaptarse a su nueva realidad acostumbrándose al dolor y a la incomodidad.

Después de que este sábado lograra un segundo de oro en la esprint que ganó Pedro Acosta, Márquez casi no ha tenido rival en la carrera del domingo salvo en las primeras curvas en las que intercambió posición con su hermano Álex Márquez. Los dos hermanos volvieron a pelear por las primeras plazas con el permiso de Pedro Acosta, que al final se interpuso entre ambos y acabó firmando la segunda posición.

Triplete español en MotoGP, cuyos pilotos siguen demostrando el gran nivel del motociclismo de nuestro país, teniendo además entre sus filas al mejor piloto que haya visto este deporte por calidad, por actitud, por madurez y talento. Marc Márquez es sin duda alguna un piloto único e irrepetible rodeado de un aura de héroe. Y aunque a veces hubo quien le quiso colocar el sambenito de villano, Marc ha demostrado ser un rival duro, exigente, pero muy respetuoso con sus competidores. Salvo sorpresa, el Mundial volverá a ser suyo por octava vez en la categoría reina y por décima ocasión en total.

Ha sido, en líneas generales, un Gran Premio de Malasia excepcional para el motociclismo español en Sepang, pues David Alonso y Máximo Quiles también ganaron en sus categorías de Moto2 y Moto3, respectivamente. En la intermedia, Manuel González (Kalex) continúa líder del Mundial, pero con solo 3,5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara (Boscoscuro).

Donde está ya todo el pescado vendido es en Moto3, pues Máximo Quiles se proclamó matemáticamente campeón mundial hace tres semanas en Indonesia. El jovencísimo piloto murciano de KTM sigue sencillamente intratable al haber sumado su undécima victoria de la temporada para aumentar su ventaja en el campeonato, en el que suma 376 puntos y tiene 148 más que su inmediato perseguidor, un David Almansa que en esta ocasión se ha tenido que conformar con el quinto puesto.