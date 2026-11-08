Márquez resiste y espera ser campeón en Portugal

El líder de la clasificación y actual campeón del mundo no pudo con Bezzecchi en la carrera larga del domingo en Catar, donde el italiano se redimió tras la caída en la sprint del sábado consiguiendo la victoria. Una segunda posición del ilerdense que le deja en bandeja el Mundial. De hecho, con ganar en la sprint del sábado en Portugal, daría igual el resultado de las dos Aprilias oficiales. La primera bola de partido para el de Ducati en Losail era complicada, debía ganar el domingo y que Jorge Martín no puntuara, pero Marc se ha mostrado concentrado todo el gran premio, en cada sesión, sin querer precipitarse sabiendo que lo importante es seguir sumando puntos y evitar a toda costa una caída.

Concentrado, calculador y contenido, es como se le ha visto a Marc, que, pese a dominar la carrera corta, el domingo sucumbió a la superioridad de la Aprilia de Bezzecchi que no cedió la primera posición en ningún momento de la carrera. En cambio, Marc tuvo que esperar a que su depósito se vaciara para conseguir un poco más de ritmo que le aupara a las primeras posiciones. Después de rodar junto a las KTM, sobre todo la de Pedro Acosta, en la quinta posición, Márquez logró subir el ritmo y separarse de las motos naranjas, incluso dar caza y superar a Raúl Fernández que terminó tercero, completando así el podio de Losail.

Martín cumplió con su trabajo

Aunque Márquez hubiera conseguido dar caza a Marco Bezzecchi, no se hubiera podido proclamar campeón ya que la otra condición, que Jorge Martín no puntuara, no se dio en ningún momento. El piloto madrileño estuvo dentro de los puntos durante todo el gran premio, y aunque el sábado dio la sorpresa cruzando segundo la línea de meta, la carrera larga ha sido otra historia. Salía desde la decimoprimera posición y la remontada se paró en la séptima plaza. Dentro de dos semanas en el GP de Portugal Martín espera poder estar recuperado al cien por ciento de su lesión en el brazo y poder así luchar por el Mundial mientras tenga opción matemática de conseguirlo.

Cuando al arranque del gran premio Jorge Martín aseguraba que el único que podía ganar y perder este Mundial era Marc Márquez, Marc acertó en afirmar que el único que podría perderlo era Aprilia, y tiene razón. Si vemos las estadísticas desde Hungría hasta la fecha, los puntos ganados por Marc, que estaba a más de cien de distancia de Bezzecchi, y los perdidos sobre todo por el italiano demuestran la mala gestión y falta de estrategia ganadora de los de Noale cuando, sin duda, tenían la mejor moto de toda la parrilla.

Márquez rompe esquemas antes de ser campeón de nuevo

Lo logrado por Márquez es demencial, solo a la altura de deportistas como él. Parar, operarse, volver a formatear su forma física y su forma de pilotar y mejorar la puesta a punto de una moto que estaba en desventaja con la Aprilia es algo que solo puede hacer Márquez. Destrezas, astucia y sobre todo un talento, posiblemente único en la historia del motociclismo, son las cualidades de un campeón que, salvo catástrofe, conseguirá adelantar a Valentino Rossi en número de mundiales y colocarse en el Olimpo de este deporte.

MotoGP abandona Catar con ganas de dejar un circuito, al que, recordemos, no han acudido las Yamaha y sobre el que hubo muchas dudas en seguridad y pertinencia de celebrar un gran premio en una zona del mundo acosada por el conflicto.