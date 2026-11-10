El trauma que Valentino Rossi no ha conseguido superar

Han pasado más de diez años desde aquella temporada en que todo cambió en MotoGP. 2015 fue el año en que Valentino Rossi encontró a su némesis, esa persona, en este caso ese piloto con el mismo o con más talento que él, y con la capacidad de seguir la presión fuera de la pista.

Las primeras veces que Marc Márquez ganó a Valentino, el italiano lo tomó como algo divertido, de hecho, le invitó a su rancho, donde cualquier piloto de motociclismo quiere acudir. Pero Marc cometió un error, ganarle en su casa. A partir de ahí, todo cambió en la pista y fuera de ella, y lo que al italiano le hacía gracia empezaba a parecerle fuera de lugar, una amenaza para el buen pilotar.

El momento más álgido llegó ese año 2015. Después de que Marc hubiera hecho historia al ganar el Mundial en el año de su debut en la categoría reina, Valentino saboreaba una de sus últimas oportunidades de alcanzar el número redondo de diez mundiales. Yamaha era superior a la Honda y el italiano sólo tenía que ganar a Jorge Lorenzo, con el que prácticamente no se hablaba y había construido un muro en el box del triple diapasón como muestra de distanciamiento y desconfianza.

Como juez y parte, Marc Márquez ávido de victorias, de seguir sumando y seguir creciendo, con un hambre de triunfos que pocos pilotos han demostrado, entre ellos el propio Valentino Rossi.

Su libro, su historia

Pues bien, ahora que Il Dottore está en plena campaña de promoción de su libro autobiográfico, Valentino Rossi: la mia storia, ha vuelto a un episodio que sacó lo peor de él, y que demuestra que no ha superado el haber perdido su última oportunidad de ganar su décimo Mundial.

La famosa patada, no patada de Valentino a Márquez en el circuito malasio de Sepang fue la gota que colmó el vaso y demostró que Márquez conseguía sacarle de sus casillas. Pero no nos engañemos, Valentino no es, ni nunca ha sido un santo, y si no que se lo digan a Biaggi, Sete Gibernau y sobre todo, a Casey Stoner del que se reía a pantalla abierta sin contemplaciones.

Y es que se cree el ladrón que son todos de su condición. Según ha asegurado Valentino Rossi en una entrevista en la televisión italiana, Marc, esta temporada, solo luchaba para hacerle perder a él ya que no tenía opción de ganar el Mundial y era una lucha entre él y Jorge Lorenzo.

Può essere preoccupante che a distanza di dieci anni gli bruci ancora così però io lo capisco. Sarò sempre dell'idea che Marquez tu scorrettissimo in quella vicenda. E che Rossi meritava di vincere quel mondiale. pic.twitter.com/VdwbcwLvLJ — cagi (@cagi_1987) November 9, 2026

El único que perdió el Mundial fue Valentino

Lo que de verdad creo es que Valentino no fue capaz de encajar que ya no podía ganar a Jorge Lorenzo pese a llevar la misma moto, y pese a tener el beneplácito del por entonces jefe de equipo, Lin Jarvis, e incluso la protección que Dorna, durante años la empresa organizadora del Mundial, ha ofrecido a Rossi a sabiendas de que era el mayor atractivo de la categoría.

Pero Valentino, lo sabe, sucumbió a la presión de un chaval que venía a desbancarle, y no lo soportó y no lo ha superado. Recordemos que el italiano llegó a decir, en aquella rueda de prensa demencial en Valencia con el título ya en manos de Lorenzo, que el mallorquín se había reunido con Márquez en Andorra para establecer un acuerdo en contra de Valentino. ¡Ni en las películas de Misión Imposible!

El ego, el grandísimo ego de Valentino salió entonces a la palestra, acusando a los pilotos españoles, a Honda e incluso a la organización, sin que nadie le corrigiera. De hecho, Lorenzo tuvo la celebración del Mundial, su cuarto título, más solitaria de la historia de Yamaha porque mientras que los mecánicos del español festejaban un nuevo título, el jefe del equipo estaba junto a Valentino mientras espetaba que todos estaban contra él y que le habían quitado el título.

Desde entonces los tifosi han respaldado a Valentino, y fue especialmente doloroso que Marc Márquez fichara por Ducati y desbancara a Peco Bagnaia como número uno, para después proclamarse campeón del mundo con la Desmosedici.

Un triunfo defendido por referentes italianos del mundo del motor como Luigi «Gigi» Dall'Igna o Tardozzi, que han calificado al ilerdense como el mejor de todos los tiempos. Y eso, Valentino entiendo que debe de doler mucho.

No hace falta que Valentino diga en público, aunque le honra, que no lo ha superado. "Eso es algo que nunca se olvida, todavía duele", ha asegurado el italiano en la misma entrevista, y tras un año, bueno dos, en que se ha empleado a fondo en alentar a los pilotos italianos frente a Márquez. Hasta Francesco Bagnaia tuvo que corregirle cuando Rossi aseguró que Ducati estaba apostando por el piloto español y dejando de lado al italiano. Bagnaia tuvo que negar tales afirmaciones y le pidió a Valentino que dejara de hablar por él.

Es curioso que estos nuevos dardos de Il Dottore lleguen unas semanas antes de que Márquez consiga el undécimo Mundial superando a Rossi en la consecución de coronas mundialistas.

Márquez no hizo que Valentino perdiera aquel Mundial, Rossi lo perdió solo. Si hubiera tenido el nivel de Lorenzo aquel año, no hubiera tenido que acudir a la polémica y al victimismo. Si hubiera estado al nivel, que sí había demostrado otros años, ni Márquez, ni Lorenzo hubieran sido rival. El ego, la frustración y el mal perder de alguien que no ha sido el más limpio fuera y dentro de las pistas, es lo que hay detrás de una historia que deja de conmover y empieza a dar algo de pena.