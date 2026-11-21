El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) consiguió la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP, en la que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que se jugaba el título, se fue al suelo en la curva siete a dos vueltas del final.

¡NO PUEDE SER! ¡NO PUEDE SER! 😮 Marc Márquez se va al suelo... A DOS VUELTAS DE SER CAMPEÓN DEL MUNDO 💥 El título tendrá que esperar, al menos, hasta el domingo #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/DK7QjM9xXi — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2026

Bezzecchi dominó de principio a fin la carrera, por delante del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y aunque Marc Márquez iba tercero, se fue al suelo y su consecución del título se retrasa hasta la carrera del domingo, en la que le basta con ser noveno.

El tercer peldaño del podio esprint fue para el pequeño de los hermanos Márquez, Álex.

En la clasificación provisional del mundial, Marc Márquez se mantiene con 431 puntos, Jorge Martín suma 376, cinco más que a su llegada a Portugal merced a su quinta plaza, y Marco Bezzecchi, tercero, tiene 369.

Bezzecchi aprovechó su posición de privilegio en la 'pole position' para llegar líder a final de recta a pesar de que la rueda delantera de su Aprilia se levantó en exceso, como también a un Marc Márquez que se lo tomó con cierta calma, mientras desde atrás intentó acercarse un Jorge Martín (Aprilia RS-GP) que partía séptimo.

Ya en las primeras curvas Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se metió por el interior de la trazada a Marc Márquez, que pasó a la tercera posición, la cuarta al principio de la segunda vuelta, al superarlo el italiano Fabio di Giannantonio (Aprilia RS-GP), aunque el nueve veces campeón del mundo recuperó la plaza rápidamente, sabedor de lo que estaba en juego en esta carrera corta.

En esa segunda vuelta y debido a las condiciones meteorológicas, Dirección de Carrera mostró bandera blanca en todos los controles de pista, lo que suponía que a pesar de ser una carrera en seco se había abierto la calle de talleres por si algún piloto quisiese cambiar de moto.

En la tercera vuelta Bezzecchi y Fernández ya contaban con un segundo y medio de ventaja sobre un Marc Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores, cuando las primeras gotas comenzaban a caer sobre el trazado del Algarve y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) se veía obligado a abandonar con problemas mecánicos.

Marc Márquez rodó en solitario desde ese tercer giro, con su hermano Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuarto, cerrando todos los huecos a Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio, que se fueron intercambiando las posiciones en casi todas las vueltas, y un Jorge Martín que, por detrás de ambos, no conseguía 'engancharse' a ellos.

Ese resultado, con Marc Márquez tercero y Jorge Martín séptimo, le daba el título matemáticamente al nueve veces campeón del mundo, que mantuvo el control de la situación en todo momento para intentar no cometer errores que retrasasen al domingo el 'alirón' de campeón, pero con nueve vueltas por delante todo podía pasar.

En el octavo giro Jorge Martín consiguió alcanzar al trío de delante y Fabio di Giannantonio fue su primera víctima, lo que colocaba al madrileño en la sexta posición, que matemáticamente todavía le daba el título a Marc Márquez, a falta de tres vueltas para el final.

Pero a dos vueltas del final, en la curva siete, llegó el error del líder del Mundial, Marc Márquez, quien se fue por los suelos y no pudo sumar ni un solo punto, lo que deja abierta la pelea por el título hasta la carrera del domingo en Portimao.