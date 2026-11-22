Después de una caída en la sprint del sábado a una vuelta y media para cantar el alirón, cuando parecía que todo estaba hecho, la carrera del domingo ha destacado por ser una carrera de máxima tensión para todos. Una carrera de cabeza, de contención y cero riesgos para lograr un hito en la historia del motociclismo, el décimo Mundial para Marc Márquez, el segundo consecutivo y el octavo título en la categoría reina. Una carrera muy sufrida desde atrás y con la espada de Damocles amenazando caer todo el tiempo. Agarrotado y luchando con sus nervios, con el miedo a caerse. Un título histórico que le permite a Márquez resolver a su favor el empate a mundiales con Valentino Rossi, que deja de estar en el podio de los más laureados de este deporte.

LA CABRA. ¡TENÍA QUE ESTAR LA CABRA! 🐐 MARC MÁRQUEZ, 8 VECES CAMPEÓN DE MOTOGP. 10 VECES CAMPEÓN DEL MUNDO 👑#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/1sdnkk6duv — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2026

Ahora es Marc Márquez quien junto a Agostini (15 mundiales) y Ángel Nieto (13 mundiales), ocupa ese lugar en el Olimpo de los dioses del motociclismo, aunque para ser justos, los títulos de Agostini y Nieto se consiguieron en una época en que los pilotos corrían varias categorías al mismo tiempo y se podían sumar varios títulos en un mismo año.

Nadie quería cometer un error, tirar a Márquez o entrar en una liza que no era la suya. Especialmente tensa ha sido la carrera para Márquez, porque la consecución del título era sencilla, el ilerdense solo tenía que cruzar la línea de meta del circuito de Portimao entre los nueve primeros o los catorce si Jorge Martín no conseguía ganar la carrera en el Algarbe. Pero el temor a una nueva caída, toque fortuito o accidente siempre sobrevuela en este tipo de circunstancias y los nervios, también los de Márquez, suelen provocar tirantez muscular y tensión en el pilotaje. Con todo, y después de todo, Márquez ha logrado su objetivo, llegar a Valencia con el título bajo el brazo, el décimo.

Desde la salida Márquez intentó evitar el cuerpo a cuerpo, liderando la carrera durante la primera vuelta. Una posición, que no era la natural, por el dominio durante todo el fin de semana de las Aprilia pero pronto, en el segundo giro, los de Noale se hicieron con la cabeza de una carrera de mantenerse vivo y poco más. Márquez se dejó caer, prefirió controlar todos los riesgos que se pueden llegar a controlar en una moto a más de trescientos kilómetros hora, y pilotar cómodo, sin riesgos. Al final, Marc controló los nervios, la tensión y la presión y con, quizás, la carrera más discreta de la temporada, por su posición final, noveno, logró el décimo título.

Un título que ha ganado él pero que también ha perdido Aprilia, si tenemos en cuenta que tenían la mejor moto, y por un momento, pareció que tenían al piloto que estaba más en forma, Marco Bezzecchi, pero las inseguridades del italiano, la llegada de Jorge Martín a su máximo nivel, quizás demasiado tarde, le dio demasiadas oportunidades a una bestia como Marc Márquez al que nunca hay que descartar y nunca hay que dejarle una mínima ventaja.

Sin tener la mejor moto, ni el cuerpo en mejor forma, Marc ha demostrado tener un talento único, inigualable que le coloca como el mejor de todos los tiempos pese a cualquier limitación externa. Es un piloto que ha suplido las heridas que han dejado sus lesiones con un talento natural y único, y una fortaleza mental nunca antes vista en este deporte. Es sin duda, el mejor de todos los tiempos. Un trabajador nato, un ejemplo a la confianza en uno mismo, a su capacidad. Una terquedad maravillosa que nos ha hecho testigos de algo histórico y no sé si irrepetible.

El ya Campeón del Mundo, llegó a estar a más de cien puntos de los de Aprilia, debido a que se tuvo que someter a una nueva operación en su hombro por las limitaciones en el pilotaje que estaba sufriendo desde la caída en Indonesia. Con lágrimas en los ojos, por lo que sabía que suponía pasar de nuevo por una operación, Marc se retiró para arreglar aquello que no le dejaba estar a su máximo nivel. A su vuelta, se encontró con una Ducati con muchos problemas, un hombro debilitado y un calvario de dolor y lucha mental de la que ha vuelto a salir victorioso.

De nuevo, épico es el adjetivo que describe este décimo Mundial de Marc Márquez, e incluso como se ha resuelto describe a la perfección la tensión y los detalles que han decidido el Mundial. Pocas historias inspiran tanto como la de Marc Márquez, que ha dedicado este décimo título a su gente, a la marea roja que le sigue por todos los circuitos, que le ha acompañado, empujado y sufrido con él.

Gracias, Marc, por tu talento, por sentirnos orgullosos de ser españoles por tener entre nosotros un ejemplo como el tuyo, alguien único y maravilloso que nos recuerda que el esfuerzo, la confianza y la perseverancia tienen valor y tienen premio. Enhorabuena.