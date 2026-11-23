Marc Márquez es una de esas personas distintas, únicas, que inspiran y que hemos tenido el privilegio de ver correr, pero también de escucharle. Pese a ser, para muchos, para casi todos, el mejor piloto de todos los tiempos, esa GOAT, esa cabra con la que subió sus diez peldaños en Portimao, es un hombre sencillo, humilde y generoso, porque comparte lo bueno, su forma de ganar, de superarse, pero también lo malo, sus miserias, sus miedos y sus lágrimas.

Con el octavo título de la categoría reina que le iguala a Giacomo Agostini y le permite hacer un por fuera a Valentino Rossi, Márquez ha querido dedicar a su público esta nueva corona que, como él mismo ha dicho, daba por perdida cuando se reincorporó al Mundial tras la operación en Mugello.

Un Mundial que empezó de muy distinta manera a como ha terminado. "Tanto mi hermano Álex como yo empezamos con muy mala suerte, nos pasaba de todo", ha asegurado el ya vigente campeón cuando hacía balance de una temporada que, según él, ha parecido dos y que se ha hecho muy larga.

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La reconstrucción empezó en Mugello

Entre las claves del éxito, Marc lo tiene claro: "el entorno es vital y el piloto debe ser el líder". Tanto, que ha relatado cómo en Mugello alguien le dijo en el garaje que era importante sumar puntos el sábado y el domingo de cara al campeonato. Una coletilla que le provocó rechazo y le obligó a alzar la voz y dejar claro a su equipo que "el campeonato está perdido, solo hemos venido a que yo me reencuentre conmigo mismo". Y a partir de entonces, empezar la reconstrucción.

Una reconstrucción que le exigió resiliencia y adaptación. De hecho, ha confesado que la lesión le obligó, una vez más, a cambiar su pilotaje. Un pilotaje en el que no se reconocía, pero aún así, le gustaba, era efectivo. Había desaparecido la obsesión por ganar, la ansiedad por los resultados y eso, según el campeón, le ha permitido conseguir lo logrado.

El ejemplo más claro, la carrera del domingo de Portugal que le ha dado el octavo mundial de la máxima categoría del motociclismo. "Ayer todo iba mal, no funcionaba nada porque yo no estaba activado. Me pesó mucho la caída del sábado y tuve que pilotar de una manera que hace años hubiera sido imposible".

Un Mundial ganado por instinto

Este octavo Mundial es un mundial fruto del trabajo, de la perseverancia de Márquez por no querer pilotar de cualquier manera, sino hacerlo en las mejores condiciones posibles porque su esencia no le permite hacerlo de otra manera. Por eso el piloto de Ducati decidió operarse, retirar ese tornillo que no le deja pilotar y volver a mirar al destino de frente. "No tener miedo, miedo al fracaso es lo que me ha permitido ganar estos dos mundiales con Ducati", ha asegurado un Márquez que tampoco tuvo miedo a que una nueva operación le retirara por completo. Según él, el gran salto al vacío vino con su fichaje por Ducati dejando atrás su casa, Honda, un cambio que hizo venciendo el miedo al fracaso y siguiendo a su gran consejera, su intuición, a la que espera seguir teniendo como guía, y como musa.

Ahora, con el título ya en las manos, no le duelen prendas en asegurar que Marco Bezzecchi ha sido el piloto más rápido, Jorge Martín el más luchador y según Marc, él ha sido capaz de aunar ambas cualidades que le han llevado a este momento histórico. Se queda para él con una de las mejores sensaciones que ha tenido en su carrera deportiva, igualarse a Agostini y convertirse en el mejor de la historia, aunque no se cansa de decir también que, "no hay mejor piloto de la historia sólo por los números" y espera algún día poder ver a alguien que le supere y haga del motociclismo un deporte aún más grande.

Unas palabras que le engrandecen y le separan de otras que hemos escuchado en las últimas semanas de boca del propio Valentino Rossi, quien sigue culpando a Márquez de no haber logrado lo que ahora Marc sí que ha conseguido, su décimo Mundial. Por supuesto, Il Dottore no ha llamado a Márquez para felicitarle y tampoco Marc lo espera. En lugar de criticar sus palabras de resentimiento, Márquez ha preferido hoy admitir que el italiano fue importante para su carrera deportiva, una inspiración, y que pese a que no existe relación entre ellos, le respeta mucho.

El futuro sigue en Ducati

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Y aunque no quiere hablar del futuro porque asegura está en el momento de disfrutar y celebrar este histórico título con los suyos el próximo fin de semana en el GP de Valencia, sigue motivado y con ganas de seguir haciendo lo que más le gusta, pilotar.

Marc Márquez, que ha renovado por dos años más con Ducati, deberá enfrentarse el próximo año a un cambio de normativa técnica y a un nuevo compañero de equipo que él mismo ha calificado como el líder de la nueva generación de pilotos, es decir, Pedro Acosta. "Es ley de vida que vengan los jóvenes desde atrás empujando", aseguraba Marc cuando le preguntaban por su futuro, del que no se esconde pero que quiere dejar para cuando la fiesta cese. "Pecamos de vivir en el futuro y el año pasado me enseñó mucho. Un fin de semana después de proclamarme campeón me fui al suelo y volví a lesionarme".

La historia que Márquez nos ha contado hasta ahora, no tiene parangón. Ejemplo de superación, de ese levantarse pese a la adversidad constante, el confiar en la energía, la fuerza de uno mismo. Márquez ha atravesado el miedo, ha dejado de ser quien era y se ha transformado en su mejor versión. Empujado por su intuición y arropado por un entorno de verdad y verdades, ha logrado un hito, ser el mejor de todos los tiempos en el motociclismo y uno de los mejores deportistas del mundo.