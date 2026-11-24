Marc Márquez logró su décimo título mundial, el octavo de la categoría reina, MotoGP. Tan solo 24 horas después de ganar el campeonato y ya en tierras españolas, Marc ha tenido un momento para dirigirse a quienes atraviesan un mal momento.

El campeón español pidió que "los que estén pasando una mala racha" se inspiren en estos momentos, "que todo pasa". Lo explicó con una imagen: "Parece oscuro, quizá mañana será un poco más oscuro, pero hay un momento que brilla la luz". Después añadió una condición: "la tienes que buscar la luz". El mensaje tiene su origen en la temporada del propio piloto. Como recordó Valentín, "Marc Márquez lo pasó mal".

Operado a mitad de temporada

Según se ha podido ver esta temporada, Márquez tuvo que operarse a mitad de la competición y remontar más de 100 puntos en la clasificación al que era líder en ese momento, Jorge Martín. La operación era de su hombro derecho, dañado en años anteriores, que estaba lastrando el pilotaje del catalán.

Además, Márquez calificó de emocionante un Mundial que ha admitido creía perdido allá por el Gran Premio de Italia, Mugello, cuando le separaban más de 100 puntos con las Aprilia. Desde esa distancia en la clasificación construyó la remontada que le ha dado el título a falta de la carrera de Valencia.

En su repaso del campeonato, Márquez repartió méritos entre sus rivales. El piloto español ha asegurado que Bezzecchi ha sido el piloto más rápido y Jorge Martín el más peleón. Y defendió que él ha sabido unir ambas cosas para alzarse con la octava corona de MotoGP.

Solo Agostini y Ángel Nieto, por delante

Con diez títulos mundiales, Márquez ya es leyenda del deporte español. El motivo es tan sencillo como mirar los números y es que por delante en el palmarés solo quedan Agostini, con 15 títulos, y Ángel Nieto con 12+1. La victoria este año hace que, además, en la categoría reina supere a Valentino Rossi.

El expiloto italiano no se ha pronunciado por el momento y no parece que vaya a hacerlo... A pesar de eso, el campeón celebró el título con sus fans en Madrid y quiere repetir la celebración con la afición el próximo fin de semana en el Gran Premio de Valencia, la última cita del calendario.

Mirando a futuro, tampoco piensa en la retirada. Según ha dejado caer el propio Márquez, el año que viene seguirá pilotando y haciendo lo que más o lo que mejor le funciona, que es seguir a su intuición. Además, dedica el título a sus seguidores: "El año pasado dije que me quedé en paz conmigo mismo. Este va por vosotros".