La retirada de Marc Márquez de MotoGP ha provocado una auténtica conmoción en el mundo del deporte. El anuncio, realizado por sorpresa en el Gran Premio de Valencia, ha dejado imágenes de incredulidad, emoción y reconocimiento hacia uno de los grandes referentes del motociclismo. Desde sus compañeros de parrilla hasta algunas de las principales figuras del deporte español, las muestras de cariño hacia el piloto de Cervera se han sucedido durante una jornada que ya forma parte de la historia del circuito Ricardo Tormo de Cheste.

El anuncio llegó de una manera inesperada, con Márquez imitando la declaración de amor de Mark a Juliet en la película Love Actually. Una puesta en escena que no evitó el impacto de sus palabras entre los aficionados, que recibieron la noticia con lágrimas y muestras de incredulidad. El speaker del circuito intentó levantar el ánimo de los presentes con un mensaje que resumía la dimensión de lo que estaban viviendo: "Que no, que no, que no estéis tristes, que habéis visto a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y los que estáis en el circuito lo vais a ver en directo".

El piloto disputará este fin de semana su último Gran Premio, acompañado por una marea de aficionados que tendrá una última oportunidad de verle competir en directo. La despedida ha generado una oleada de homenajes que ha trascendido las fronteras del motociclismo.

Jorge Martín, Alcaraz y Pedrosa, sorprendidos por la noticia

Una de las reacciones más llamativas fue la de Jorge Martín, uno de sus grandes rivales en la lucha por el Mundial. El piloto contempló el anuncio desde la televisión de su box y no pudo ocultar su sorpresa. Su expresión de incredulidad, con las cejas levantadas y la mirada fija en la pantalla, reflejó el desconcierto que se había instalado en el paddock.

La noticia también llegó hasta Bolonia, donde la selección española disputa la Copa Davis. Carlos Alcaraz se enteró de la retirada mientras hablaba con David Ferrer, capitán del equipo. "¿Has visto lo de Marc Márquez? Se retira", le comentó Ferrer. La respuesta del tenista murciano fue inmediata: "¡Noooo!". Después insistió, visiblemente sorprendido: "Qué dices. Noo. Qué dices".

Así se ha quedado Carlos Alcaraz al saber que se retira Marc Márquez 🤯🏍️ Te vamos a echar de menos, @marcmarquez93 🥹❤️@MotoGP l #CopaDavis #DavisCup pic.twitter.com/AJdC9BdS9U — Tenis España (@RFETenis) November 27, 2026

Dani Pedrosa, antiguo compañero de Márquez en Repsol Honda, también conoció la noticia a través de la televisión. En declaraciones a DAZN reconoció que se había quedado tan sorprendido como los aficionados. "Tomar esta decisión no es fácil, un piloto siempre es piloto aunque se retire y pasen los años, la decisión es dura y difícil de tomar, es un salto al vacío", explicó. No obstante, consideró que era un momento ideal para poner fin a su trayectoria: "Creo que es un momento ideal dejarlo en la cima, como ha decidido hacerlo".

El reconocimiento de sus compañeros y de Honda

Las muestras de admiración también llegaron desde el propio paddock. Pedro Acosta, que iba a ser su compañero en Ducati el próximo año, se acercó al camión de Márquez para hablar con él. Fermín Aldeguer también protagonizó un gesto de reconocimiento al acercarse a saludarle antes de los entrenamientos libres.

Además, casi todos los pilotos de la plantilla actual de MotoGP y algunos de Moto2 y Moto3 se reunieron con el de Cervera en la sala de prensa del Ricardo Tormo para hacerse una fotografía conjunta. Antes de comenzar su comparecencia, Márquez quiso dejar un consejo a sus compañeros: "Disfrutad de vuestra carrera deportiva, que nadie es eterno aquí".

Honda, la marca con la que consiguió seis de sus títulos en MotoGP, tampoco quiso quedarse fuera del homenaje. "No hay nadie como él, enhorabuena por una carrera increíble", publicó la escudería. También el circuito Ricardo Tormo le dedicó unas palabras: "Gracias por todo, Marc".

No one like him. Congratulations on an incredible career @marcmarquez93 pic.twitter.com/OAbyyodgGR — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 27, 2026

Aleix Espargaró fue especialmente contundente al valorar su trayectoria: "¡Se retira el mejor piloto de la historia! ¡Qué orgullo haber corrido tantos años contigo!". Fabio Quartararo, por su parte, destacó la capacidad de superación del español: "Marc, siempre has sido una inspiración para mí. La manera en la que pilotas, luchas y cómo has vuelto después de todo lo que ha pasado es algo que realmente admiro. Me haces seguir empujando y convertirme en un mejor piloto".

Pau Gasol, el Real Madrid y el Barcelona se suman a la despedida

Fuera del motociclismo, Pau Gasol quiso reconocer públicamente la dimensión de la trayectoria de Márquez. El exjugador de baloncesto destacó su capacidad de superación, compromiso y esfuerzo, valores que, a su juicio, han dejado una huella que va mucho más allá de sus victorias. "Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos. ¡Enhorabuena por todo lo que has conseguido, Marc!", escribió.

Cuando empezaste ya sabíamos que nos harías vivir grandes cosas, pero tu capacidad de superación, compromiso y esfuerzo han dejado una huella que va mucho más allá de tus victorias. Eres historia del deporte mundial y una inspiración para todos. ¡Enhorabuena por todo lo que has… pic.twitter.com/DL5QNqWvNn — Pau Gasol (@paugasol) November 27, 2026

El Real Madrid también publicó un comunicado para expresar su reconocimiento, admiración y cariño al piloto. "Tras el anuncio de Marc Márquez de su retirada de MotoGP, el Real Madrid quiere expresar su reconocimiento, su admiración y su cariño a quien ya es uno de los más grandes deportistas españoles de la historia. Todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida para él y su familia", señaló el club blanco.

Tras el anuncio de @marcmarquez93 de su retirada de MotoGP, el Real Madrid quiere expresar su reconocimiento, su admiración y su cariño a quien ya es uno de los más grandes deportistas españoles de la historia. Todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida para él y su familia. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 27, 2026

El FC Barcelona, por su parte, quiso despedirse de un deportista que ha llevado los colores azulgranas en el corazón. El club publicó un mensaje en el que recordó sus remontadas y su capacidad para no rendirse nunca: "Por todo el camino recorrido, por cada remontada y por no rendirte nunca. ¡Felicidades por una trayectoria histórica, Marc Márquez!". La entidad azulgrana añadió que es "un orgullo ver crecer a una leyenda del deporte que lleva los colores del Barça en el corazón" y le agradeció haber hecho vibrar a sus seguidores en cada circuito.

Por todo el camino recorrido, por cada remontada y por no rendirte nunca. ¡Felicidades por una trayectoria histórica, @marcmarquez93! 👏🏍️ 💙❤️ Es un orgullo ver crecer a una leyenda del deporte que lleva los colores del Barça en el corazón. Gracias por hacernos vibrar en cada… pic.twitter.com/E3TdQ31Sgt — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2026

La despedida de Márquez ha unido así a rivales, compañeros y grandes instituciones deportivas en un reconocimiento común. Mientras todavía le queda un último Gran Premio por disputar, el motociclismo y el deporte español ya han comenzado a despedir a una figura cuya trayectoria ha dejado una huella que trasciende las carreras.