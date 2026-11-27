Marc Márquez dejará MotoGP este fin de semana al término del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El piloto español ha sorprendido al mundo entero este viernes al anunciar su retirada del campeonato del mundo de la máxima categoría desde su taller en el circuito Ricardo Tormo, donde disputa la última prueba de la temporada. La decisión, además, se produce pocos días después de proclamarse campeón de 2026 y sumar el décimo título mundial de su carrera, el octavo en MotoGP.

El anuncio convierte el fin de semana valenciano en el cierre de una trayectoria que ha marcado la categoría reina durante más de una década. Márquez, al manillar de una Ducati Desmosedici GP26, se despedirá ante la afición española después de coronarse campeón en Portugal.

Un adiós tras recuperar el título

La retirada se produce en el mejor momento deportivo de sus últimas temporadas. Márquez logró este año su décimo campeonato del mundo y volvió a reinar en MotoGP, una corona que se añade a las siete anteriores que había conseguido en la categoría reina del deporte de las dos ruedas. El triunfo de 2026 confirmó su regreso a la primera línea y le permitió despedirse como campeón.

El catalán había despejado días atrás las dudas sobre su continuidad y había expresado su intención de seguir compitiendo mientras las lesiones se lo permitieran. Pero este último anuncio cambia completamente el panorama: el Gran Premio de este fin de semana será su última carrera en el Mundial de MotoGP. La decisión pone así fin a una carrera profesional en la categoría reina que comenzó en 2013.

Márquez irrumpió entonces con una temporada histórica, en la que se convirtió en el campeón más joven de MotoGP. Revalidó el título en 2014 y volvió a ganarlo en 2016, 2017, 2018 y 2019, antes de atravesar años condicionados por las lesiones y su prolongada recuperación. En 2025 recuperó el campeonato y en este 2026 ha vuelto a imponerse para alcanzar su octava corona en la categoría reina.

Una trayectoria de diez coronas

Sus diez títulos mundiales incluyen también los logrados en las categorías inferiores: uno en 125 cc, en 2010, y otro en Moto2, en 2012. A sus 33 años, deja el campeonato con un palmarés que le sitúa entre los pilotos más laureados de la historia del motociclismo y con un último título recién conquistado.

NO NOS LO PODEMOS CREER🤯💔 MARC MÁRQUEZ SE RETIRA DE MOTOGP 👑🇪🇸#ValenciaGP #MotoGP pic.twitter.com/Mmvh9qmqpt — DAZN España (@DAZN_ES) November 27, 2026

El recorrido hasta esa décima corona ha estado lejos de ser un camino de rosas. Las lesiones —especialmente la grave lesión en el brazo derecho sufrida en 2020—, marcaron varias temporadas y obligaron al piloto a someterse a distintas operaciones y largos procesos de recuperación. Tras años difíciles, Márquez decidió cambiar de rumbo y dejó Honda para incorporarse a Ducati, primero en el equipo satélite y después en la estructura oficial. Con la Desmosedici, regresó a la lucha por las victorias y los títulos.

El anuncio ha alterado el foco deportivo del Gran Premio valenciano. La cita iba a ser la celebración del campeonato de Márquez ante sus seguidores, pero ahora será también la despedida del piloto de la parrilla de MotoGP. El domingo, en el circuito Ricardo Tormo, disputará la última carrera de una trayectoria que empezó con un debut precoz y termina con diez títulos mundiales.

La despedida llega, además, con el campeonato ya resuelto. Márquez no tendrá que jugarse la corona en Valencia: la conquistó en la prueba anterior en tierras lusas y afrontará el fin de semana como campeón. La atención estará puesta en su última salida, en el recibimiento de la afición y en el cierre de una etapa que ha dejado ocho títulos en MotoGP. En el garaje de Ducati, el anuncio ha sido recibido entre muestras de afecto de los miembros del equipo pero también con rostros de incredulidad.