Marc Márquez ha desvelado cuáles han sido las razones de su retirada del motociclismo profesional, y cuándo tomó la decisión. El recién proclamado Campeón del Mundo ha asegurado que lo que le ha llevado a dejar el Mundial es el riesgo a sufrir una nueva lesión más fuerte e incapacitante, así como la posibilidad de que la diplopia vuelva a reproducirse y sea permanente.

Pese a que muchos puedan pensar que se retira al haber conseguido su décimo Mundial —el octavo en la categoría reina de MotoGP— según ha confesado, la decisión la tomó hace unos meses en Motegi y que sólo su hermano Álex la conocía.

El piloto ilerdense ha confesado que cuando firmó la renovación con Ducati todavía no había sufrido la caída y se sentía competitivo como para afrontar una nueva etapa en MotoGP. Pero la caída en Indonesia lo cambió todo. Tras ella, volvió a sufrir un episodio de diploplia que se prolongó durante 48 horas y que se repetiría más tarde, y ya durante esta temporada en Le Mans.

Márquez ha hecho referencia a una frase que un expiloto le dijo durante este año y que le ha venido resonando desde entonces: "Prométele algo a tu cuerpo, y tu cuerpo dará ese extra necesario". Fue entonces, según ha admitido, cuando se sintió al límite. "Prometí a mi cuerpo cada vez que sería ese último esfuerzo. La razón por la que se me veía tan serio los sábados era porque estaba sufriendo;mis resultados tapaban la situación real", ha confesado.

El ya diez veces campeón del Mundo ha querido dejar claro que se siente competitivo, de hecho ha protagonizado la mayor remontada de la historia de este deporte, pero lo tienen claro, "estoy en una situación física y mental que me obliga a parar. Me siento rápido y competitivo, la razón es el riesgo".

Por las palabras de Márquez, se extrae que el piloto español, por primera vez en su carrera, ha sentido miedo a caerse y hacerse más daño. En definitiva le ha dejado de compensar el riesgo de cada fin de semana y más ahora que se ha convertido en el mejor piloto de todos los tiempos al igualar en mundiales a Giacomo Agostini y superado, en un Mundial, a Valentino Rossi.

Márquez seguirá vinculado a su familia de MotoGP

Si bien Márquez correrá este fin de semana su última carrera en el Mundial de Motociclismo frente a todo su público y la afición que más le quiere y que le ha seguido durante años, esos que se autodenominan "WeAre93, esto no supondrá que le dejemos de ver en el paddock. Como él mismo ha dicho no se puede pasar de 0 a 100 y su vida seguirá vinculada a las motos y a MotoGP, donde todavía corre su hermano Álex Márquez.

De él ha dicho que es la persona más importante de su vida, que fue el único que sabía cuál era su decisión y con él espera seguir viviendo las motos y poder ayudarle los próximos años.

"En el motociclismo estamos de paso y lo tienes que aceptar". Con estas palabras Márquez mostraba su aceptación de una situación que ha escondido y que hasta ahora no sabía casi nadie. De hecho, si bien su hermano lo supo hace unos meses en el GP de Italia, su padre conoció la noticia el miércoles pasado y su madre esta misma mañana. "Gigi y Ducati lo conocieron anoche, porque era el momento de hacerlo. Era el momento, porque estamos en la última carrera y ayer era el momento del resto de pilotos. Lo he hecho a mi manera, de una manera diferente, no quería hacer parar a nadie. Me siento triste".

Una decisión propia y otra vida fuera de MotoGP

Y pese a esa tristeza y melancolía espera que este fin de semana en Valencia sea una fiesta, una celebración. Márquez se ha mostrado contento y orgulloso, no sólo de todos los títulos y victorias conseguidas si no también de haber construido una familia entorno a MotoGP donde tiene a gran parte de sus mejores amigos.

Ahora, y junto a su novia Gemma Pinto espera poder empezar una nueva vida, formar una familia y aunque sabe que las motos seguirán formando parte de sus día a días.

Como piloto sólo espera que se le recuerde como un deportista que "estuvo entregado a la causa", que lo dio todo en la pista y fuera de ella para dar su máximo nivel.