La última carrera al sprint de Marc Márquez en MotoGP empezó entre el humo y el llamas. Su Ducati se incendió en la parrilla del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se disputa en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, justo antes de la salida, en un incidente que obligó a detener el procedimiento y retrasó la prueba.

El piloto español pudo apartarse de la moto y regresar a su garaje, pero el percance condicionó por completo su carrera: tuvo que cambiar de máquina y acabó sancionado con dos vueltas largas. Marco Bezzecchi (Aprilia) ganó la sprint, por delante de Jorge Martín (Aprilia) y Enea Bastianini (KTM).

El episodio se produjo en un fin de semana especialmente emotivo para Márquez: el de su despedida de MotoGP, anunciada este viernes. El sábado había logrado el segundo puesto en la clasificación, por detrás de Bezzecchi, y se disponía a disputar su última sprint desde una posición privilegiada. Sin embargo, la carrera ni siquiera había empezado cuando la moto empezó a echar humo y, poco después, aparecieron las llamas.

Un problema en plena parrilla

La secuencia coincidió con un problema en el semáforo de salida, que permaneció encendido en rojo más tiempo de lo previsto. Con las motos detenidas en la parrilla y los pilotos esperando la señal, la Ducati de Márquez comenzó a echar humo. El fuego obligó al catalán a bajarse y alejarse de la máquina mientras los comisarios intervenían para sofocar las llamas.

La salida quedó abortada y dirección de carrera mostró la bandera roja. El incidente provocó una demora y alteró los preparativos de los pilotos, que tuvieron que esperar a que se resolviera la situación antes de volver a colocarse en sus posiciones. Márquez se dirigió al garaje para cambiar a su moto de reserva y regresar a la parrilla, donde pudo conservar el segundo puesto que había conseguido en la clasificación.

El cambio le permitió tomar parte en la prueba, pero no evitó la sanción. Los comisarios le impusieron dos long lap penalty por abandonar la parrilla antes de la salida para dirigirse al garaje. La decisión generó malestar en el equipo Ducati, que consideró que el problema del semáforo había contribuido a la situación. La organización, por su parte, aplicó el reglamento al movimiento del piloto antes de que comenzara la carrera.

¡QUÉ IMAGEN! ¡LO NUNCA VISTO! 😱😱😱 La moto de Marc Márquez ardiendo justo antes de salir en la sprint... y el '93' quemándose la pierna 🔥#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YxGKQbivQF — DAZN España (@DAZN_ES) November 28, 2026

Bezzecchi domina la Sprint

Cuando finalmente se apagaron los semáforos, Bezzecchi convirtió la pole position en ventaja desde el inicio y controló la carrera. El italiano cruzó la meta en primera posición, seguido por su compañero de Aprilia, Jorge Martín. Bastianini completó el podio y logró para el equipo Tech3 su segundo podio en una Sprint de la temporada.

Márquez, obligado a cumplir las dos vueltas largas, perdió terreno y quedó fuera de la lucha por los puntos. Terminó decimotercero en una carrera que había afrontado desde la primera fila y que debía ser su última oportunidad de sumar una victoria en el formato sprint. El resultado cerró una jornada difícil para el español, que llegaba a Valencia como campeón del mundo y con un historial destacado en esta modalidad.

La sprint, introducida en MotoGP en 2023, ha sido uno de los escenarios de mayor éxito para Márquez: acumulaba 25 victorias y 43 podios antes de su despedida, según la información publicada sobre la carrera. En Valencia no pudo ampliar esos registros. El incendio, la espera en parrilla y la penalización transformaron una salida prometedora en una prueba marcada por los contratiempos.

La atención se trasladará ahora a la carrera larga del domingo, última cita del calendario en el circuito Ricardo Tormo. Para Márquez, será también el cierre de su etapa en MotoGP. La sprint valenciana, que debía ser una despedida deportiva a la altura de su trayectoria, terminó convertida en una escena inesperada: su Ducati envuelta en llamas y el piloto obligado a rehacer sus planes antes incluso de tomar la salida.