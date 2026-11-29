Hoy se ha hecho historia en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, que ha visto a Marc Márquez trazar y tumbar por última vez. Diez veces campeón del mundo, es el piloto más laureado, junto a Giacomo Agostini, en la categoría reina.

El pasado viernes, el corazón de muchos aficionados se rompió: pasaron de festejar el décimo Mundial de Márquez a llorar la retirada de un piloto que ha marcado una época y una forma de pilotar, de enfrentarse a sus adversarios e incluso a sí mismo.

Marc nos ha dado una lección de vida, perseverancia, amor propio, resiliencia y confianza en uno mismo. Llegó a MotoGP en 2013, tras proclamarse campeón del mundo de 125 cc y de Moto2, con el descaro de un gran campeón. Ese mismo año se alzó con el título mundial como novato. Su talento, su agresividad en la pista —donde encontraba huecos de adelantamiento invisibles para otros— y su carisma fuera de ella le permitieron ganar el segundo título consecutivo con Honda al año siguiente y, con ello, empezar a no caer tan bien en el resto de los garajes.

Parecía que no tenía límites, que nadie podía pararlo: ni Dani Pedrosa, que compartía box con el recién llegado; ni Jorge Lorenzo, su enemigo en Yamaha; ni tampoco Valentino Rossi, que primero lo arropó y después lo convirtió en su trauma. Y, aunque las caídas por exceso de competitividad lo dejaron fuera de la lucha en muchas ocasiones, parecía imparable, dispuesto a batir todos los récords de victorias y títulos. El Mundial se convirtió en Márquez y, luego, en todos los demás. Ganó en 2016, 2017, 2018 y 2019 sin que nadie pudiera evitarlo. Ya por aquel entonces, él era su único enemigo, con sus riesgos, sus adelantamientos imposibles y sus salvadas épicas. Solo él podía vencerse a sí mismo. Y entonces ocurrió.

Una caída en Jerez y una operación fallida, seguidas de un regreso demasiado pronto, fueron los ingredientes de un calvario que duraría años. Su ausencia en el garaje de Honda dejó huérfanos del líder a los del ala dorada y sin una línea clara de desarrollo, algo que todavía están pagando. La marca nipona apostó todo por Márquez, un piloto que podía hacer correr hasta un triciclo sin pedales. En su ausencia, la falta de sus pruebas y sus sensaciones desencadenó la tormenta perfecta. ¿Era Márquez o era la moto?

Márquez hizo entonces el movimiento más audaz de su carrera deportiva. Guiado por el instinto y sin miedo al qué dirán, dejó su casa, Honda, para pilotar la moto más rápida del momento: la Ducati. El equipo Gresini, satélite del Ducati Lenovo, le hizo un hueco junto a su hermano Álex en 2024, con un sueldo muy inferior a lo que indicaba su palmarés. Márquez tenía que demostrar que podía volver a ganar, que seguía siendo ese depredador con un talento extraordinario y único sobre la moto.

Y sí: empezaron a llegar las victorias y las sonrisas. Pero había que dar el siguiente paso: alcanzar la Ducati oficial. Y, pese a que en Italia todavía no era el más querido debido a su rifirrafe con Rossi, lo acogieron, conscientes de que con él tenían garantizado el Mundial.

Y llegó la redención, la confirmación de que el esfuerzo, el sacrificio y la confianza en uno mismo y en el instinto —y no en los murmullos de fuera ni en las inseguridades de otros— tienen premio. Mucho dolor ha acompañado a Márquez estos años, pero su travesía por la noche más oscura le permitió subir al cielo. Y volvió a ganar. No era él: lo que fallaba era la moto. Su noveno Mundial fue un hito del deporte, un ejemplo para todos, una inspiración para muchos y uno de los acontecimientos deportivos más emocionantes que muchos hemos vivido. Al ganar ese noveno Mundial, Marc estaba en paz. Pero, antes de que pudiera terminar la temporada y casi llegar a casa para celebrar su redención, Marco Bezzecchi lo tiró en el GP de Indonesia y Márquez tuvo que pasar de nuevo por quirófano para operarse el hombro. Ahora sabemos, además, que sufrió un nuevo episodio de diplopía durante 48 horas —una afección ocular que provoca visión doble y que empezó a padecer tras una caída cuando corría en Moto2—.

Este año, con la ilusión de ser campeón, era el favorito. Pero las cosas no empezaron bien y volvieron los fantasmas. Un tornillo tocaba un nervio y no le dejaba pilotar; de hecho, lo mandaba al suelo sin avisar cuando perdía la sensibilidad en el brazo. Y, por si fuera poco, la diplopía era como una espada de Damocles, dispuesta a aparecer tras cualquier caída, por pequeña que fuera.

Volvió, pero al límite físico y mental, sabiendo que una caída podría ser la última y cambiarle la vida. Y entonces llegaron el miedo, las dudas y la decisión: al terminar la temporada se retiraría. Era el GP de San Marino, en Misano, y por entonces aún estaba lejos del líder, Marco Bezzecchi. Pero, una vez más, su perseverancia, su talento extraordinario y una mente ahora más avispada, fina, racional y meticulosa le permitieron protagonizar la mayor remontada de la historia de la categoría reina del motociclismo y ganar de nuevo el título de MotoGP. Marc Márquez no solo superaba en número de mundiales a Valentino Rossi, quien intentó jugar su última baza arremetiendo contra el español pocas horas antes de que se decidiera el Mundial y aprovechando la publicación de su libro, sino que se convertía en el mejor piloto de todos los tiempos, igualando en mundiales a Giacomo Agostini.

El GOAT ascendía al Olimpo, sabiendo solo él —y su hermano Álex Márquez— que era el final y que ese Mundial era la guinda. Aquel "¿y ahora qué?" que gritó bajo el casco tras saberse ganador era un presagio de lo que venía después: su retirada.

Una carrera deportiva inigualable, en la que Márquez ha sido siempre el protagonista de su propia historia. Ha elegido a sus compañeros de viaje, ha asumido sus responsabilidades, sus errores y sus decisiones, incluida la de retirarse. Una retirada que anunciaba a todos al mismo tiempo, incluidos los aficionados, a quienes ha dedicado su último título y a quienes siempre ha defendido y acompañado.

Sus palabras sobre escuchar al cuerpo, saber y aceptar que estamos de paso y decidir cómo retirarse y cómo escribir la propia historia ofrecen una dimensión del personaje que trasciende lo deportivo. Son un ejemplo de actitud ante la vida: escuchar, aceptar y decidir.

Ahora celebramos haber visto cómo Márquez adelantaba por la grava a Valentino en Laguna Seca, cómo levantaba del suelo la moto en la primera curva de Valencia, cómo ganaba una carrera de 125 cc saliendo desde el pit lane y cómo se levantó cuando todo parecía perdido. Un piloto que ha sido la punta de lanza de una nueva generación que ha crecido a su imagen y semejanza, usando la moto como parte de su cuerpo y guardando las formas fuera de la pista pese a las provocaciones.

Será muy difícil ver a alguien como Márquez, con esa inteligencia y esos talentos innatos; alguien que parecía hablar con la moto, ver más allá que los demás, sentirlo y lograrlo.

Gracias, Marc, por estos años, por tu ejemplo, por tu manera de pilotar, de hablarnos y de despedirte. Gracias.