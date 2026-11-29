El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) ha ganado este domingo el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP disputado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en el que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) se ha despedido de la competición con la segunda plaza, por delante de quien ocupará su lugar en Ducati en 2027, el también español Pedro Acosta (KTM RC 16).

DOOM TOMÓ EL CONTROL Y @25RaulFernandez ACABA EL MUNDIAL EN EL TRONO 🔥🔥🔥 Para despedir a lo grande el Mundial 2026... y mirar con ambición a 2027 🙌🏼#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/o9H5xeRycY — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026



La última carrera de un gran campeón como Márquez, con todas las miradas fijas en él y con la sentencia clara de un protagonista que necesitaba controlar las emociones, pero que, al apagarse el semáforo, demostró el porqué de todo lo que representa para el motociclismo mundial. A pesar de que se levantó la rueda delantera de su moto y las dos Aprilia se pusieron por delante de él en la aceleración de salida, el pequeño gran genio Marc Márquez apuró la frenada a final de recta para situarse líder e intentar marcar su ritmo.

Estaba claro que el mayor de los Márquez se quería despedir por todo lo alto y apretó muy fuerte en la vuelta inicial, en la que estiró mucho el grupo de cabeza, con el madrileño Raúl Fernández y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) como los únicos que aguantaron ese 'tirón' inicial.

Desde Cervera hasta conquistar el mundo. Alex, hablando orgulloso de su hermano Marc Márquez ❤️ "Hoy se rompe algo dentro de mí. Me he puesto a llorar porque sabía lo que me perdía hoy" ✨#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/hyf5sKwY6M — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026



Más atrás, ya a un segundo en la segunda vuelta, el grupo encabezado por Pedro Acosta, pero al comienzo de la segunda vuelta era Raúl Fernández el que pasaba al frente de la carrera, que ya tenía un trío netamente destacado del resto. El tirón de Raúl Fernández coincidió con el de Pedro Acosta para que, mientras el primero conseguía distanciarse de sus rivales, el Tiburón de Mazarrón se enganchaba a Marc Márquez y Marco Bezzecchi y apenas habían transcurrido cuatro vueltas de las 27 a las que estaba prevista la prueba de MotoGP.

En la sexta vuelta, Marco Bezzecchi adelantó a Marc Márquez, pero este tardó muy poco en adelantarlo para recuperar la posición, sabedor de que si dejaba por delante al de Aprilia se podía marchar por ritmo. A pesar de no hacer una buena salida, por detrás Jorge Martín (Aprilia RS-GP) consiguió recuperar terreno para llegar hasta el quinto puesto, pero a más de 1,2 segundos de Pedro Acosta, que se mantuvo cómodo en la cuarta plaza pegado a Márquez y Bezzecchi.

Por delante, Raúl Fernández ya contaba con casi dos segundos de ventaja en la octava vuelta de una carrera que conservó sus posiciones prácticamente inalteradas, a pesar de algún que otro susto de Marc Márquez en la curva catorce, la de entrada a la recta de meta.

"Su único objetivo era disfrutar y lo ha cumplido" ❤️ Gemma Pinto y el fin de era, la de Marc Márquez en #MotoGP 🏁#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/33pDYXPntQ — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026



En la décima vuelta de carrera Raúl Fernández había consolidado una ventaja de dos segundos sobre Marc y Bezzecchi, pues Pedro Acosta se iba quedando, poco a poco, descolgado. La situación no cambió en las siguientes vueltas, en las que Raúl Fernández consolidó en los dos segundos y medio su ventaja, camino de intentar conseguir su tercera victoria en MotoGP, tras las de Australia en 2025 y la de Gran Bretaña en 2026.

Pasado el ecuador de la carrera, decimocuarta vuelta, la situación parecía muy consolidada, con Raúl Fernández como líder destacado, Marc Márquez aguantando todos los ataques de Marco Bezzecchi, y más atrás un 'cómodo' Pedro Acosta en el cuarto puesto, con casi dos segundos de ventaja sobre Jorge Martín. La última carrera de Marc Márquez no podía acabar con él fuera de podio, por lo que el diez veces campeón del mundo aguantó firme y con la convicción de los grandes campeones en la segunda plaza, mientras que Marco Bezzecchi se encontró con un rival inesperado al pegarse al rebufo de su moto Pedro Acosta a seis vueltas del final.

A cinco vueltas del final, en la vigésima tercera vuelta, Pedro Acosta superó a Bezzecchi para intentar la caza de Marc Márquez, que había conseguido una ventaja de poco más de un segundo sobre él, pero que también había recortado a escasamente un segundo la ventaja de Raúl Fernández. Marc Márquez quería decir adiós al campeonato del mundo a lo grande y tal y como se expresa en el argot taurino, dio la impresión de que el diez veces campeón del mundo iba a hacer buena la leyenda de "puerta grande o enfermería".

GIGI, EL TIEMPO TE DIO LA RAZÓN ✨ El abrazo de Marc Márquez y Dall'Igna, gran valedor de su fichaje por Ducati 🐐#ValenciaGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/BoRD37aR7D — DAZN España (@DAZN_ES) November 29, 2026



Décima a décima, Marc Márquez se fue acercando a Raúl Fernández, demostrando su ADN de campeón del mundo, y poniendo las manos en la cabeza a todos los que seguían la carrera, tanto en los monitores de televisión como en las gradas del estadio Ricardo Tormo. No pudo ser al final, venció Raúl Fernández, en un podio íntegramente español, con Marc Márquez segundo y Pedro Acosta en la tercera posición.