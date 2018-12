Ya se admiten pedidos del nuevo Seat Tarraco, el SUV de siete plazas con el que Seat culmina su gama crossover. Este modelo, que se fabrica en la planta de Volkswagen, en Wolfsburg, está ya disponible por un precio que oscila entre 32.650 euros y 45.150 euros. Ofrece hasta siete plazas y, por el momento, tres motores: un gasolina 1.5 TSI de 150 caballos y dos diésel 2.0 TDI con 150 y 190 caballos CV. Más adelante llegará la versión más potente en gasolina, el 2.0 TSI con 190 caballos. También se puede elegir entre tracción delantera y total 4Drive y dos tipos de cambio: manual de seis velocidades o automático DSG de doble embrague y siete velocidades.

El nuevo Seat Tarraco ofrece un gran equipamiento y está disponible en cuatro niveles: Style, Style Plus, Xcellence y Xcellence Plus. Salvo en el Xcellence Plus, la tercera fila de asientos es opcional y tiene un precio de 850 euros. Cuenta también con uno de los maleteros más grandes de su categoría, con 760 litros en configuración cinco plazas y 700 litros con siete asientos.

Ofrece de serie lo último en sistemas de asistencia, seguridad y conectividad, desde el acabado Style –el más básico– incluye eCall, sistema de llamada de emergencia, Front Assist, asistente de frenada en ciudad con detección de peatones y ciclistas, Lane Assist, asistente de salida involuntaria de carril, faros Full LED, pilotos traseros de LED y luces antiniebla de LED con función cornering, dirección Progresiva, 7 airbags, aviso de luces encendidas, etc. También cuenta con el nuevo Digital Cockpit, Sistema Full Link para vincular el teléfono con Apple Car Play, Android Auto y Mirror Link, pantalla táctil a color de 20,3 cm (8 pulgadas) con sistema de sonido con Bluetooth, control por voz, 3 puertos USB, control de crucero, sensor de aparcamiento, y un largo etcétera.

