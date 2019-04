El Ford Explorer regresa a Europa con mecánica híbrida enchufable

La sexta generación del Ford Explorer llega a Europa a finales de año. Este SUV, de más de cinco metros de largo (17 cm más que el Ford Edge, por ejemplo) y siete plazas, llega equipado con una mecánica híbrida enchufable que genera 450 CV de potencia a base de combinar un poderoso motor 3.0 V6 EcoBoost y otro propulsor eléctrico. Cuenta con tracción total inteligente y equipa una transmisión automática de 10 velocidades.

Sus baterías le procuran una autonomía de 40 kilómetros y están alojadas en la parte posterior, bajo la tercera fila de asientos. Con ellas podrá recorrer hasta 40 kilómetros en modo eléctrico. Su gasto se queda en 3,4 l/100 km y sus emisiones en 78 g/km de CO2. Además, presume de una capacidad de remolque de 2.500 kilos y equipa un sistema de gestión del terreno con varios modos de conducción (Normal, Deportivo, Pista, Resbaladizo, Remolque/Transporte, Eco, y Nieve y Arenas Profundas) que permiten adaptarse a las condiciones de la carretera.

En Europa, el Ford Explorer se ofrecerá en los acabados ST Line y Platinum, ambos equipados con tecnologías de asistencia de serie como el Control de Crucero Adaptativo con función Stop & Go, el Reconocimiento de Señales de Velocidad y el Centrado de Carril. El acabado STLine es más deportivo e incluye detalles exteriores en negro brillante, llantas de 20 pulgadas, volante deportivo, molduras en fibra de carbono, tapizado en cuero y alcántara con pespuntes en rojo, asientos delanteros eléctricos con ventilación y calefacción, etc. El Platinum añade a lo anterior una pantalla central de 10,1 pulgadas y el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, detalles exteriores cromados, interior en madera, etc.

Más información del Ford Explorer.