Toyota GR Supra: un deportivo como los de antes

En la apuesta híbrida de Toyota no hay fisuras. La marca japonesa, introductora de la tecnología híbrida en el mundo y por lo tanto líder en este tipo de modelos, sigue con su estrategia, sin apartarse ni un milímetro de ella. Por eso cuenta en su gama con modelos ecológicos en prácticamente todos los segmentos: desde el pequeño Yaris al RAV4, pasando por los nuevos Corolla o el Prius, el híbrido más vendido del mundo. Pero pese a esta estrategia, no ha dejado de apostar por dos coches ‘convencionales’ que no tendrán versión híbrida: el mítico Land Cruiser y el nuevo GR Supra.

El Supra es un nuevo proyecto de la firma japonesa que recupera una denominación clásica en Toyota, y uno de los modelos más recordados de la marca. Desarrollado en colaboración con BMW –este Supra tiene la misma base que el Z4– apuesta por una configuración deportiva de las de antes, pero con tecnologías de lo más avanzado. El GR Supra contará con un motor 3.0 TwinPower Turbo con 6 cilindros en línea y 340 caballos de potencia. Potencia que transmite al suelo una caja de cambios automática de 8 velocidades a través de las ruedas traseras… como cualquier deportivo que se precie.

El nuevo Supra, que acelera de 0 a 100 km/h en solo 4,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h, se pone ahora a la venta en nuestro país. Aquí los entusiastas de la marca japonesa van a tener a su disposición una única versión de acabado, que incorpora llantas forjadas de 19 pulgadas, faros de LED, pantalla multimedia de 8,8 pulgadas con conectividad Apple CarPlay, asientos deportivos con regulación eléctrica, calefacción y tapicería en cuero y alcántara, el sistema de seguridad GR Supra Safety Sense+... Todo por un precio de 69.900 euros.

Más información sobre el Toyota GR Supra.