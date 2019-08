Tremenda historia la que llega desde Brasil. Débora de Oliveira, una joven brasileña, tuvo que someterse a una operación de extrema gravedad tras sufrir un accidente en los coches del kart de Walmart, en Boa Viagem, en el sur de Recife. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto cuando, tras golpearse varias veces contra las barreras de seguridad, su pelo se enganchó en las ruedas del vehículo, las cuales terminaron por arrancarle el cuero cabelludo. "Estaba sentada y sentí un tirón hacia atrás. Después no recuerdo si fui yo quien se quitó el casco. Creo que fui yo y me quité el cinturón de seguridad, me levanté y estaba todo ensangrentado. Me desesperé y di dos gritos", explicaba la protagonista en declaraciones a Globo.com.

Acudió a los karts acompañada de su novio y de su suegra. Débora tenía el pelo largo, le llegaba casi por la cintura, y tras los choques se le escapó la protección, se enredó su pelo en los neumáticos y fue por ese mismo motivo por el que terminó su pelo arrancado, dejando al descubierto por completo su cráneo.

Rápidamente los servicios médicos trasladaron a Oliveira al Hospital de Recife donde tuvo que someterse a una cirugía de reconstrucción de cinco horas. Recuperaron el 80% del área gracias a un trasplante de cabello y rostro. Sin embargo, el medio UOL informa que este pasado fin de semana volvió a ser sometida a una nueva operación que duró 10 horas para seguir tratando su cuero cabelludo.

"Lamentamos esto y estamos en contacto con la familia para brindarle a la víctima la asistencia necesaria", aseguraba en un comunicado Walmart, la pista de karting que ha sido clausurada tras los hechos. La familia, además, los ha denunciado y ha pedido explicaciones de cómo ha podido ocurrir.

Desde la fundación DPKin (Pernambuco Indoor Kart Challenge), están recaudando fondos para ayudar a la joven con todo el proceso de recuperación. Su recuperación podría prolongarse en el tiempo hasta el año 2021. El DPKin es un campeonato de karts que tiene más de 15 años de antigüedad y el objetivo es alcanzar los 10.880 euros.