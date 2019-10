Jorge Martínez Aspar: "Ahora los motores no se rompen, antes había que tener más oído"

Sin duda Jorge Martínez Aspar es uno de los grandes deportistas que ha dado España. Es el cuarto piloto más laureado tras los grandes Ángel Nieto, Marc Márquez y Jorge Lorenzo gracias a los cuatro mundiales conseguidos a finales de la década de los ochenta, tres consecutivos en 50cc y uno más en 125cc. Su trayectoria en el mundo del motor en general y en el Mundial de Motociclismo en particular es incontestable, por lo conseguido por él durante su carrera deportiva y por los logrado para otros como jefe de equipo y manager de pilotos.

Durante el próximo gran premio de Valencia que tendrá lugar en noviembre en el circuito de Cheste, será reconocido por Dorna como la trigésima "Leyenda de MotoGP", un reconocimiento internacional que premia la trayectoria de los pilotos. En la celebración de los 50 años de Repsol en el mundo del motor, Jorge Martínez Aspar ha sido uno de los invitados por su contribución a la marca y ha querido contestar algunas de las preguntas planteadas por Libertad Digital.

Pregunta: Antes que Lorenzo o Márquez ya estaba tu generación recogiendo triunfos, desde entonces el mundo de las motos ha cambiado mucho. ¿Cómo vives estos cambios?

Respuesta: Ha cambiado todo. Las motos antes se rompían mucho por eso había que tener un oído muy fino para que no se griparan los motores, algo que hoy día no ocurre. Desde los aceites, hasta cada uno de los componentes no tienen nada que ver. Además los motores son ahora cuatro tiempos, que tampoco se rompen. Pero bueno es la tecnología, es la evolución.

P: Lo que no ha cambiado es la gran afición que hay es España por el motociclismo. Todavía se te ve con la misma ilusión. ¿Cómo vives las carreras desde el muro?

R: Se sufre mucho más fuera de la moto, desde el muro. Yo le he dicho a Toni Bou, que ha compartido conmigo unos minutos, "no te retires, sigue, sigue, no te bajes de la moto porque luego es mucho peor". Pero afortunadamente el motociclismo español es un referente mundial, cada un ha puesto su semilla, pero creo que estamos de enhorabuena, escuelas, circuitos , equipos, pilotos, organizadores… Tenemos que seguir empujando para que esto siga.

P: ¿Crees que a veces no le damos el valor que tiene por el dominio de los españoles en pista y la gran presencia de españoles a todos los niveles, técnico, deportivo, organizativo?

R: Hay que recordar que en los años setenta y ochenta los que dominaban eran los americanos y nosotros mirábamos a los americanos, mirábamos a los ingleses, a los japoneses como que eran los que más sabían y afortunadamente le hemos dado la vuelta a esta situación. Ahora son ellos los que miran a España. Tenemos que seguir apoyando la base, la escuela, a los equipos para poder seguir siendo la referencia mundial.

P: ¿Qué significa para ti recibir en el próximo gran premio de Valencia el galardón "Leyenda de MotoGP?

R: Hace unos años ya me dieron el premio de Leyenda de la Federación Mundial y ahora me lo da Dorna, que es MotoGP que es el máximo. La verdad es que estoy muy feliz, muy contento y que además me lo den en Valencia, en mi tierra. La verdad es que mirar hacia atrás, hace ya cuarenta años que me subí por primera vez a una moto, y seguir ahí arriba es muy bonito.