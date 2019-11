Verstappen aumenta el nivel de sospecha sobre Ferrari: "Es lo que pasa cuando dejas de hacer trampas"

La FIA ha puesto el foco sobre Ferrari y su motor. Han sido varios los equipos que han denunciado a la escudería italiana por su inesperada e inmediata mejoría. Pese a la clara victoria de Luis Hamilton y de Mercedes en el campeonato por equipos, Ferrari ha sido la referencia durante una parte del campeonato, en concreto en el segundo tramo de la temporada, justo después de verano, cuando de repente pasaron a ser los más rápidos. Un cambio que ha llamado la atención de todos. En México comandaban todos los tiempos y, tras varias quejas, en Estados Unidos, una semana después, han vuelto a bajar su ritmo. Leclerc terminó a casi un minuto del podium. ¿Casualidad?

Este domingo, en el GP de Austin, Max Verstappen no se mordió la lengua cuando fue preguntado por Ferrari y deslizó con cierta ironía que podría ser consecuencia de haber "dejado de hacer trampas". Y es que en el paddock, al parecer, se ha extendido el rumor de que Ferrari está volviendo a su antigua versión porque está siendo marcado de cerca por la FIA.

"No me sorprende con lo que ha salido, la hoja esa de papel, eso lo explica todo. Ahora se está vigilando cuidadosamente, pero tenemos que vigilarlo. Pero ese bajón no es extraño. Bueno, ¿por qué piensas que es? Puedes contestarlo tú mismo", afirmó el piloto belga.

Esta semana la FIA publicó un comunicado recordando cuales son las normas sobre el medidor de flujo y aunque desde Ferrari se afirmó que esperaba que con este comunicado se acabaran los rumores y sospechas sobre su unidad de potencia, lo que ha pasado es que Ferrari ha perdido mucha velocidad de una semana para otra. En este sentido, Mercedes también piensa como Verstappen. Toto Wolff afirmó que "de repente, los tres equipos estábamos mucho más cerca en términos de rendimiento en línea recta aquí en los Estados Unidos".