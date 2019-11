DS 7 Crossback E-Tense: híbrido enchufable prémium

DS, la marca prémium francesa del Grupo PSA, inicia su era electrificada con la llegada a los concesionarios de la gama E-Tense. Al SUV compacto cien por cien eléctrico DS 3 Crossback E-Tense se suma el DS 7 Crossback E-Tense, un SUV más grande que sobresale por materiales, calidad, refinamiento y tecnología y que en esta versión híbrida enchufable ofrece 300 caballos de potencia, 58 kilómetros de autonomía eléctrica y un gasto medio de solo 1,4 l/100 km. Con esto consigue la etiqueta 0 de la DGT, que le permite entrar sin restricciones en el centro de las ciudades cualquier día del año y disfrutar de las ventajas de los modelos más limpios.

El DS 7 Crossback ofrece una configuración mecánica que luego llegará a otros modelos del Grupo francés, como el Opel Grandland X Hybrid 4 o el Peugeot 3008 Hybrid 4. El grupo propulsor combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 200 caballos con dos motores eléctricos, uno delantero -ubicado en la caja de cambios- y otro en el eje trasero. Con ello se convierte en un 4x4 y suma 300 caballos. Con el cambio automático EAT8 de convertidor de par, el paso de un motor a otro es prácticamente inmediato y sin vacíos ni saltos de potencia. Cuenta con cinco programas de conducción: eléctrico, híbrido, confort y una alternativa 4WD realmente eficaz.

No hay novedades respecto al DS7 Crossback de combustión ni en habitabilidad ni en capacidad de maletero, ni en equipamintos o acabados. Sí se pueden elegir un nuevo color para la carrocería y también un interior de Inspiration DS RIVOLI Gris Galet. Cuenta con cuatro acabados: Be Chic, So Chic, Performance Line y Grand Chic y su precio parte de 50.400 euros.

