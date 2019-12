Casey Stoner. Australiano. 34 años. Se retiró del mundo de las motos a los 27 años con dos Mundiales de Moto Gp a sus espaldas. De sobra es conocido el currículum del bicampeón del mundo, pero no muchas personas conocen el infierno que vive cada vez que quiere subirse a una moto.

Stoner sufre una enfermedad llamada fatiga crónica que le limita mucho en su día a día, tanto que a veces apenas puede moverse del sofá si ha practicado un deporte intenso. Su mayor pasión, las motos, le llega a costar una semana sin moverse del sofá o de la cama. Él mismo ha relatado su calvario.

"La realidad es que ya no tengo la energía para pilotar. Hacerlo a día de hoy me haría quedarme una semana entera en el sofá o al menos cuatro o cinco días y eso hace que sea difícil también para mi mujer, porque ella lo pasa mal. No puedo hacer cosas con las que disfruto mucho. Es un poco frustrante. Ni siquiera he podido practicar tiro con arco en diez meses o más. Lo que me pasa es que con la fatiga crónica no puedo mantenerme en forma", comentó Casey en el podcast Rusty's Garage.

Stoner reconoce que le sigue picando el gusanillo del pilotaje y por eso, de vez en cuando, no puede impedir subirse a la moto: "La primera vez que volví a pilotar desde entonces fue hace un par de semanas, durante mi cumpleaños. Rodamos un poco con unos cuantos amigos. No apretamos, pero me afectó lo suficiente como para saber que es difícil hacerlo".

Hay que recordar que Stoner ganó el Mundial de Moto GP en 2007 y 2011 sumando en total durante su carrera 45 victorias y 89 podios.