Fernando Alonso pone fecha exacta para su vuelta a la Formula 1

Este viernes se celebró la Gala de la FIA, en la que se entregaban los premios de 2019. A dicha ceremonia acudió Fernando Alonso y como pasa en muchas ocasiones, el piloto español acaba siendo noticia acaparando titulares. En esta ocasión, por iniciativa propia porque fue el propio Alonso quien soltó una noticia que alimenta las opciones de su regreso a la Formula 1. ¡Hasta puso fecha a su posible regreso al Gran Circo!

El asturiano recibió un premio como campeón del mundo de Resistencia y tras un discurso clásico en el que destacó que "tenía el sueño de Le Mans, de competir algún día de mi vida y ahora tengo dos trofeos en casa", fue preguntado por el micrófono de la FIA. Ahí, preguntado por sus planes de futuro, fue cuando soltó la gran noticia. "2020 será más relajado. Intentaré hacer menos carreras, concentrarme más en los objetivos, que serán el Dakar en enero y las 500 Millas de Indianápolis en mayo. Después de eso, a pensar en 2021, que es una temporada importante: el Mundial de Resistencia se cambia a los 'hypercars' y la Fórmula 1 a reglas completamente nuevas. Una de las dos opciones será la elegida".

Fernando Alonso, sin ser preguntado específicamente por su regreso a la Formula 1, soltaba la bomba y daba un 50% de opciones. El WRC o la Formula 1. Ante esta respuesta, Fernando Alonso fue repreguntando y dio más detalles. "Estoy abierto. Digamos que 2021 será el día que puedo volver a la F1. No en 2020 porque las reglas siguen siendo las mismas. Las razones por las que me fui el año pasado siguen siendo las mismas para mí, pero en 2021 hay una ventana para mí. En mi coche puse: 'Hasta luego', que quiere decir: 'Nos vemos'. No puse: 'Adios'. Siempre estuvo en el plan que pudiera ocurrir en 2021", afirmó.

En 2021 se espera que haya grandes movimientos en las escuderías que optan al título mundial, que es otra de las exigencias de Fernando Alonso: volver para competir por carreras. En 2020 terminan los contratos de los dos principales aspirantes. Luis Hamilton en Mercedes y Sebastian Vettel, en Ferrari. Desde que terminara el campeonato del mundo de Formula 1, se está informando sobre varias reuniones de Hamitlon con Ferrari para cambiar de escudería en 2021. Reuniones que el propio Hamilton ha confirmado. Es probable que Fernando Alonso opte a uno de los dos asientos. Sería un regreso doble. Volver a la Formula 1 y volver a Mercedes o a Ferrari.