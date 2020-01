Red Bull apuesta por Verstappen y le amplia su contrato hasta 2023

Max Verstappen es la apuesta de Red Bull. Ya tuvo que elegir entre él y Daniel Ricciardo cuando su rivalidad fue insostenible y no dudó en apostar por el holandés. Ahora vuelve a hacerlo ampliando su contrato hasta 2023, dos años más de los que tenía ya firmado.

Verstappen debutó con el equipo en 2016 en el Gran Premio de España tras saltar desde Toro Rosso. Es el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de Fórmula 1. Hasta la fecha lleva ocho victorias en una escudería que no pelea, de momento, por el título mundial, y que está un paso por detrás de Ferrari y Mercedes.

"Estoy muy feliz por ampliar mi contrato con el equipo. Red Bull creyó en mí y me dio la oportunidad de comenzar en la Fórmula 1, por lo que siempre le he estado muy agradecido. A lo largo de los años me he metido cada vez más en el equipo y, además de la pasión de todos y el rendimiento en la pista, también es agradable trabajar con un grupo tan grande de personas", ha dicho Verstappen que apuntó a lograr el título mundial como objetivo. "Respeto la forma en que Red Bull y Honda trabajan juntos, están haciendo todo lo que pueden para tener éxito. Quiero ganar con Red Bull y nuestro objetivo es, por supuesto, luchar juntos por un título mundial".

Tercero en el último Mundial por detrás de los pilotos de Mercedes, el piloto de los Países Bajos suma ocho victorias y 31 podios a lo largo de su carrera. En los últimos días, Ferrari y Red Bull han hecho oficial la renovación de Charles Leclerc y Verstappen. Ya sólo queda saber qué hace Mercedes con el campeón, Lewis Hamilton cuyo contrato finaliza esta próxima temporada.