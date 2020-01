El gran campeón, Carlos Sainz, recibido como un héroe a su llegada a Madrid

El español Carlos Sainz, flamante campeón del Rally Dakar en la categoría de coches, aseguró este domingo a su llegada a Madrid que a sus 57 años tiene claro que se sigue divirtiendo, aunque no aclaró si seguirá o no en activo.

"Abrumado" por el recibimiento que sus seguidores le dedicaron en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Carlos Sainz subrayó que "no es el momento" de valorar su retirada sino de "disfrutar de la victoria" y de "descansar" tras haber logrado su tercera victoria en el Rally Dakar.

¡¡¡Menuda acogida espera al campeonísimo Carlos Sainz en el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid Barajas!!! ía @MiguelSanzF1 pic.twitter.com/tDp0WCgfGl — Marca Motor (@marcamotor) January 22, 2018

Carlos Sainz, el campeón más veterano del evento, ganó el rally más duro del mundo en 2010, 2018 y 2020.

Al volante del Mini, Carlos Sainz pudo desquitarse de los problemas vividos en la anterior edición.

"Me he preparado mucho para esta carrera, más que en los últimos años. No pintaba bien después del Dakar del año pasado (...), en el que no fuimos tan competitivos. Pero tratamos de mejorar el coche y el coche ha funcionado perfectamente", explicó en una rueda de prensa organizada por Red Bull, uno de sus patrocinadores.

Sainz destacó de esta victoria la lucha con Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel, con quienes protagonizó "una batalla a tres".

"El manteo del último día fue muy bonito. Eso refleja respeto por parte de los tres pilotos que estábamos peleando por el triunfo. Los tres pilotos y los tres copilotos vivimos el riesgo; la sensación en ese momento, con los tres pilotos juntos, es la de reconocer que nos hemos jugado mucho. Fue muy bonito el gesto del manteo en ese tramo final. Nosotros sabemos lo que nos hemos jugado y cómo nos lo hemos jugado. Entiendo así ese gesto y es de agradecer", señaló.

De la victoria lograda en Arabia Saudí, la tercera para él, Carlos Sainz recalcó que la consiguió "con una marca diferente". "Me hace especial ilusión haber ganado con Volkswagen, Peugeot y Mini. Yo creo que Lucas Cruz (su copiloto) y yo ponemos mucho empeño en la parte de desarrollo de coche y ganar con una tercera marca, me hace mucha ilusión", dijo.

Preguntado por sus planes de futuro, Carlos Sainz indicó que tomará una decisión "con más tranquilidad". "Me he ganado el derecho de que se respete mi decisión, sea hacia un lado o hacia otro. Me gustaría que la gente que critica que siga corriendo a mi edad, se lo piense y respete mi decisión. Yo no engaño a nadie. No voy al Dakar tomar el sol", sentenció.