Audi A3 Sedán: a un paso del A4

Esta berlina, la más pequeña de la firma alemana, crece en casi todas sus cotas y se acerca mucho a su hermano mayor el A4, 26 cm para ser exactos es lo que los separa. Es por tanto esta, una posición estratégica ya que engloba a todos aquellos que no pueden, no quieren o no necesitan hacerse con un Audi A4 pero por el contrario si quieren disfrutar de un sedán con la presencia de los que fabrica la compañía alemana.

Pero si hay un elemento a destacar sobre todo lo demás de este nuevo modelo es todo lo que tendrá que ofrecer a nivel de motorizaciones. Y es que a partir de ahora el A3 Sedán contará con versiones dotadas de la tecnología mild-hybrid de 48 voltios, elemento que hace que tengamos derecho a una etiqueta ECO de la DGT. Con todo esto, el comprador que, llegado el momento, quiera hacerse con uno de estos modelos, podrá elegir entre 15 versiones distintas que nacen de combinar tres motorizaciones, dos tipos de cambio y cinco niveles de acabado... Casi nada. Se seguirá ofreciendo la suspensión deportiva por 275 euros o la de dureza regulable por 1.410.

Además de las evidentes novedades en diseño exterior y en motorizaciones, el fabricante germano ha dado un salto en el interior del habitáculo de este A3 Sedán. Como se puede apreciar, el diseño abandona la pantalla central escamoteable y las salidas de aire circulares y presenta un estilo minimalista y limpio. La pantalla central se encuentra integrada y es de 10 pulgadas, mientras que tras el volante encontramos el cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas que forma parte del ''Audi Virtual Cockpit''.

Con todo esto dicho y mucho más por decir, la variante con carrocería sedán del A3 costará al usuario tan solo 900 euros más que el modelo Sportback, por tanto, para los amantes de las berlinas, es un negocio seguro.

Más información y precios del Audi A3 Sedán 2020.