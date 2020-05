Si hay algún piloto unido a la historia y a la afición de Jerez, ese es Jorge Martínez Aspar. El cuatro veces campeón del Mundo ha querido compartir con Libertad Digital el vínculo que le une al trazado gaditano incluso antes de que se convirtiera en el primer piloto en ganar allí, en su inauguración en 1987. Para el actual jefe de equipo Aspar Team de Moto3 y Moto2, será triste correr en Jerez sin público pero también ha confesado que será el primer gran paso para que el Mundial sea una realidad.

P.- ¿Podríamos afirmar que el circuito de Jerez es la Catedral de la afición del motociclismo?

A.- Sin lugar a dudas, porque sólo alrededor del gran premio hay más de 200 mil personas que no entran al circuito y que van a vivir lo que es la experiencia del mundo de motogp de todo lo que se organiza.

P.- El circuito de Jerez entra en el Mundial en 1987, un estreno que no pudimos celebrar mejor, con tu victoria ¿Cómo lo recuerdas?

A.- Tengo la suerte de haber corrido en Jerez, en Mercajerez, antes de inaugurar el circuito. Corríamos cuando era un circuito urbano y cuando nos dijeron que iban hacer un trazado permanente, no nos lo creíamos. Luego cuando se inaugura el circuito en el año 1987, yo ya era campeón del Mundo, y gano allí el primer gran premio que se celebra. Imagínate lo que supuso, para mi Jerez es mi segunda casa, y para mi hoy Jerez es la catedral del motociclismo, por el público, por el entorno, por la fiesta, por todo lo que hay alrededor del gran premio, yo creo que no hay otro gran premio como el del Jerez.

P.- Como piloto ¿cuáles son las sensaciones que uno tiene cuando se siente a esa afición tan grande?

A.- Pues ahora en los circuitos están prohibidas las tracas, pero en aquella época era lo habitual y recuerdo perfectamente pasar por la pelouse, por la curva de Ángel Nieto, o por la de peluqui y como sonaban las tracas. A la gente, cuando vas concentrado encima de la moto con el casco, la escuchas poco, pero el olor, cuando respirabas la traca te daba ese subidón y pensabas, "quiero ganar, quiero ganar", es decir, intentabas sacar esas décimas de más.

P.- ¿Y cómo los recuerdas jefe de equipo?

A.- Es muy diferente. No cabe duda que Jerez es especial, además Dorna siempre hace una bienvenida en alguna bodega en donde concentra a constructores, equipos, pilotos. Como equipo hemos ganado muchos grandes premios en Jerez, pero como piloto eres más protagonistas estás más cerca del asfalto y de la gente. Sin lugar a dudas me quedo con las sensaciones que se sienten y se viven como piloto.

P.- Con todos estos recuerdos y lo que nos cuentas, va a ser muy raro correr en Jerez y ver las gradas vacías.

A.- Ahora será triste correr sin público, muy triste. Pero bueno, en el mundo hay que sobrevivir y hay que ir adaptándose a las cosas que van pasando. Yo puede decirte que en el año 1992 corrimos en Sudáfrica, y vivimos el Apartheid, en el gran premio empezaron a prender fuego al parking y tuvimos que salir corriendo, en EEUU, en Indianápolis, vivimos un tornado, en Japón hemos vivido terremotos, es decir, hemos vivido muchísimas cosas. Es la primera vez que vamos a vivir una pandemia, es la primera vez que vamos hacer un gran premio sin público, pero lo más importante, y es una excelente noticia, es que se puedan disputar estos grandes premios, creo que es el primero gran paso. Ojala que todo vaya mejorando y que dentro de poco pueda volver el público, o por lo menos una parte del público, o los patrocinadores. Pero bueno esto será la segunda fase.

P.- No habrá público, pero seguro que el Mundial no se olvida de esa gente que no puede entrar en las gradas, en forma de un puesto en la parrilla, o algo similar

A.- Bueno le diremos al Speaker que grite y que anime para que todos los que estemos allí nos sintamos lo más arropados posible. Sin duda, será un gran premio especial. De momento hay que estar contentos de poder arrancar el Mundial, esa es la prioridad. Hace dos meses nuestro equipo de Moto3, Aspar Team, ganó el Gp de Qatar y desde entonces el mundo ha cambiado mucho. Estamos hablando de que solo España tiene más de 26 mil muertos y hace dos meses no existía nada de esto. Yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, lo primero es la salud y luego poder poner en marcha todo. Dorna está haciendo un gran trabajo para hacer las cosas bien, poder organizar controles de covid- 19, hacerlo todo paso a paso. Ojala todo vaya bien, y quién sabe si en septiembre puede empezar a venir parte del público.

P.- Y todo será gracias al trabajo fantástico que está haciendo todo el mundo de las motos, equipos, patrocinadores, pilotos, Dorna que está dando lecciones a otras competiciones como la F1

A.- Dorna está haciendo muy bien las cosas, ha marcado muy bien las fases. La fase 1, será Europa; si cabe la posibilidad en septiembre hablaremos de poder ir a Asia, y ojalá podamos ir también a EEUU en noviembre, pero poco a poco hay que ir por fases, con los pies en el suelo y sabiendo muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer.