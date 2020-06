BMW Serie 7: los diésel tendrán ahora microhibridación

BMW lleva tiempo trabajando en la próxima generación de su buque insignia: el Serie 7. Sin embargo, esto no les ha impedido seguir mejorando la actual generación, teniendo ahora un añadido realmente interesante para el día a día.

Y es que la berlina estrena la tecnología Mild-Hybrid en sus versiones diésel, todas ellas con un motor de tres litros y seis cilindros en línea. Ahora, este corazón de gasóleo tendrá la tecnología de hibridación ligera de 48 voltios, de forma que los que se vendan en España contarán con una etiqueta ECO de la DGT.

Como viene siendo habitual en los vehículos que montan esta tecnología, el BMW Serie 7 suma una pequeña batería de iones de litio y un motor de arranque que funciona como generador de corriente y que le inyecta una energía extra de 8 kW; unos 11 CV más. De esta manera, los 48 voltios llegan a los BMW 730d y 730d xDrive, versión que ahora pasa de 265 a 286 CV. Si nos decantamos por el 740d xDrive, el salto es de 20 caballos respecto al modelo que no incorpora la tecnología Mild Hybrid, por lo que alcanza ahora los 340 CV. En cuanto al 750d, la firma alemana no ha dicho nada al respecto, por lo que se entiende que este no contará con esta novedad.

Más información de la electrificación de los BMW Serie 7 diésel.