Lamborghini Sián Roadster: el alien híbrido

Superdeportivo e híbrido, dos conceptos que todavía muchos no entienden o no asocian pero que llevan ya tiempo cogiéndose de la mano para llegar a una meta común, la de las máximas prestaciones. Tanto es así que los Fórmula 1 son híbridos desde el año 2014. Pero además existen ya varios ejemplos de como la hibridación puede hacer que un coche consiga un extra de potencia que no lograría sin ese apoyo eléctrico. El trío más famoso de hiperdeportivos híbridos está formado por el Ferrari LaFerrari, el Porsche 918 Spyder y el McLaren P1.

Ahora, Lamborghini electrifica su último superdeportivo, este Sián Roadster, que luce un aspecto tan espectacular como cabría esperar de la firma italiana. Y es que el diseño tiene todos los factores para que conquiste las paredes de todas las habitaciones de adolescentes entusiastas en forma de poster. En la zona delantera nos encontramos como elemento más destacado las, ya características, luces en forma de 'Y' de Lamborghini. Estas son de un tamaño mayor y se asientan en un frontal muy bajo.

En la zona posterior encontramos elementos hexagonales, como son las seis luces o los escapes, y un alerón que se encuentra integrado en la carrocería y que solo se extiende cuando es necesario aumentar las prestaciones o agarre.

Ahora bien, lo realmente importante y sobre lo que se ha construido todo el coche, es su motor. Este Sián Roadster contará con un poderoso V12 clásico que además suma la fuerza de un sistema de hibridación suave de 48 V. Con el podremos disponer de un extra de potencia inmediata y también nos permitirá realizar maniobras a baja velocidad, como aparcar o dar marcha atrás, en modo eléctrico.

Pero no piensen que todo ha sido hecho para ser mas respetuosos con el medio ambiente, no se dejen engañar, con esta combinación el Sián Roadster goza de 819 CV de potencia, cifra que le hace pasar de 0 a 100 en 2,9 segundos y que le permite alcanzar hasta los 350 km/h.

Lamborghini tan solo fabricará 19 unidades de este modelo descapotable y del coupé tampoco es que vayan a hacer muchas, ya que harán otros 63.

