El estado de salud de Michael Schumacher, después de casi siete años del fatídico accidente que sufrió esquiando en los Alpes, sigue siendo un misterio. Informaciones a cuentagotas y el mutismo total de la familia han provocado todo tipo de especulaciones.

Una de las voces más autorizadas, Jean Todt, exjefe de equipo de Ferrari, y amigo personal de la familia, ha revelado a lo largo de este 2020 que Schumacher sigue luchando: "Michael está luchando. Espero que el mundo pueda volver a verlo pronto. Para esto están trabajando tanto él como su familia".

La última declaración sobre el estado de salud de Schumacher la ha hecho el neurólogo Erich Riederer de Zúrich. Para Riederer, la situación es complicadísima, irreversible: "Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente, no lo creo", explicó en un documental de TMC sobre la condición desconocida de Schumacher.