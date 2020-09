Suzuki Swift 2021: pequeñas pinceladas

En 2017 salía el nuevo Swift de Suzuki, modelo que ahora le da la bienvenida a una serie de mejoras que buscan alargar la vida de este pequeño urbanita un poco más y mejorar el estilo y la conducción del mismo.

Las mejoras a nivel visual no son extremas, no tendremos un coche completamente nuevo, ni mucho menos, más bien nos costará encontrar las diferencias con respecto al modelo actual, pero sí que hay algunas. Para empezar la parrilla se presenta distinta, ligeramente más estrecha, con una barra cromada que la recorre de manera horizontal, elemento que antes no estaba, y con un diseño de panal en lugar del de lamas que equipaba el anterior. Las luces son LED además, de serie, cosa que antes no era así.

En cuanto a su mecánica, en este apartado también encontramos mejorías, con un motor 1.2 gasolina que ha sido modificado ligeramente, ofreciendo 83 caballos y una mejor respuesta cuando está emparejado al cambio CVT.

La segunda novedad en este apartado la encontramos en el modelo híbrido, variante que ofrece ahora una batería de 10 Ah en lugar de las de 3 que equipaba en el modelo actual.

Por su parte, la tracción total sigue ofreciéndose, eso sí, como extra en el acabado SZ5.

Más información y detalles del renovado Suzuki Swift 2021.