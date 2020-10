El palo de Vettel a Hamilton: "Jamás se podrá comparar con Schumacher"

Sebastian Vettel lanza un dardo a Lewis Hamilton justo en la semana en la que el piloto inglés iguala el récord de 91 victorias de Michael Schumacher. En pleno debate sobre la calidad como piloto de ambos, Vettel lo deja claro: "Michael Schumacher es incomparable".

Tras igualar los 91 triunfos en Grandes Premios el pasado fin de semana en Nürburgring, el debate sobre quién es el mejor piloto de toda la historia está sobre la mesa. Vettel da voz a muchos aficionados a la Fórmula 1: "Durante años estuve convencido de que las 91 victorias de Michael serían un récord para todas las edades. Ahora que Hamilton lo ha igualado, eso no cambia el hecho de que Michael Schumacher siempre será mi héroe. Simplemente tenía un pequeño detalle que otros pilotos no tienen".

Para Vettel, a pesar de reconocer el mérito de Hamilton, el inglés no se puede comparar con Schumi: "Michael estaba un paso por encima de los demás pilotos que he visto. Tenía un talento natural que es difícil de expresar con palabras. Aparte de la Fórmula 1, lo vi en años posteriores en el karting y también en la Race of Champions, con coches de carreras muy diferentes. Y allí simplemente tenía un control de vehículo que era superior. Por no hablar de su ética de trabajo. Esta combinación hace que Schumacher sea único e inigualable".