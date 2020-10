Dacia Duster GLP: 1.200 km por delante

Dacia se ha convertido en una auténtica referencia en Europa para todos aquellos que busquen coches robustos, eficaces, amplios, versátiles y, sobre todo, baratos. Y es que no todo el mundo está dispuesto a dejarse una morterada en un coche, sin contar con todos aquellos que no es que no estén dispuestos, es que tampoco pueden, y menos con los tiempos que corren.

El Duster es una referencia en el territorio de los SUV, acumulando más de 7.000 unidades comercializadas este 2020. Ahora, para continuar con este exitoso camino, Dacia ha añadido la motorización GLP, una novedad que nos permite combinar ventajas medioambientales con las económicas, ya que el coste del GLP es menor que el de la gasolina.

El SUV equipa un motor de tres cilindros turboalimentado TCe, que cumple con la normativa europea Euro6Dtemp, entregándonos una potencia de 100 caballos. Asociada a este nos encontraremos una caja de cambios manual de cinco velocidades, que destaca por la eficiencia de su consumo y por sus bajas emisiones de CO2.

Y es que con el nuevo Dustar GLP, la autonomía de la que dispondremos será de nada menos que 1.200 kilómetros, gracias a su doble depósito; con 50 litros de gasolina y otros 33,6 de GLP, aunque el depósito es de 42, pero debido a la normativa, solo se permite el llenado hasta el 80% de su capacidad.

Además del consiguiente ahorro en combustible, ya que el GLP es más barato o de contar con hasta 1.200 km por delante cada vez que tengamos el coche lleno, hay que sumar que la DGT nos obsequiará con una etiqueta mediambiental ECO, lo que nos dará todavía más ventajas, sobre todo en las grandes urbes.

