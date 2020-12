Mercedes-Maybach GLS 600: un SUV más que refinado

Seguro que muchos de ustedes recordarán el artículo que escribí sobre el Mercedes-Maybach Clase S 2021 hace poco más de dos semanas. Pues bien, viendo los datos de lectura que tuvo aquel, y entendiendo que a todos nos gusta ver esta clase de vehículos que parecen más bien la primera clase de un avión que un coche... Maybach viene con otro de sus lujosas creaciones; esta vez en forma de SUV.

La firma de la estrella presentó hace ya un año este imponente Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic, un SUV de lujo que ha sido creado con el único fin de colarse entre los modelos más prestigiosos en este aspecto del mercado, aunque tendrá que rivalizar con pesos pesados como el Bentley Betayga o el Rolls-Royce Cullinan.

Este majestuoso SUV firmado por Maybach toma como punto de partida un Mercedes-Benz GLS, aunque se le aplica un trabajo excelso para conseguir diferenciarlo de los 'mundanos' GLS corrientes.

Es por esto que nos hemos querido parar a enumerar algunas de sus costosas opciones para que ustedes mismos sean quienes juzguen. Por ejemplo, si queremos que el coche luzca un acabado bicolor o bitono, la firma ofrece seis opciones, pero cada una ella de ellas nos costará 20.300 euros. Siguiendo con la dolorosa 'lista de la compra', podremos hacernos con unas llantas en 23 pulgadas firmadas por Maybach en lugar de las ordinarias de 22 que nos ofrece Mercedes-Benz. Eso sí, si queremos dar el salto a las 23, el coste será de 6.960 euros.

Y los pellizcos a la cartera siguen en su interior, donde realmente uno pasará el tiempo y por lo que se decide a comprarse un Maybach y no un Ford Fiesta. En el habitáculo nos damos cuenta de que no existe la tercera fila de asientos, solo se ofrece en configuración de cinco o cuatro plazas. Esta última, la de cuatro ocupantes, es la que cuenta con mayor lujo, ya que la zona trasera incorpora dos butacas reclinables y con reposapiés que hacen una delicia el hecho de movernos a lomos de este enorme SUV. Pero como sucede con todo, no viene a coste cero, sino que nos tendremos que tragar además que solo se ofrece en cuero Nappa, por lo que si queremos disfrutar de esto tendremos que desembolsar 15.660 euros más. Por si esto no fuera suficiente, si deseáramos deleitarnos con unas copas de champagne en la trasera de nuestro vehículo, primero deberíamos hacernos con la nevera posterior (2.089 euros) y con las mencionadas copas (928 más), todo esto sin mencionar el sistema de sonido Burmester 3D de 4.698 euros o la tecnología E-Active Body Control que nos añadirá otros 7.540 € más al carrito de la compra.

Con todo esto sobre la mesa, me he permitido el lujo de configurar uno como si mi cartera no tuviera fondo, y el resultado quita el hipo: 259.000 euros.

En cuanto a su mecánica, este mastodonte de 2.785 kilos recurre a un poderoso V8 biturbo de 4 litros que genera 557 caballos. Además, como cuenta con la tecnología EQ Boost de 48 voltios, en nuestro país llevará la etiqueta ECO pegada al cristal delantero, lo que nos abrirá muchas opciones, si es que no tenemos otros 30 coches en nuestro garaje...

Más información, fotos, vídeos y precios del Mercedes-Maybach GLS 600.