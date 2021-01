Carlos Sainz pone el grito en el cielo contra la organización del Dakar

El piloto español Carlos Sainz, defensor del título en la modalidad de coches del Rally Dakar, se mostró "desmoralizado" al término de la quinta etapa, en la que volvió a tener problemas de navegación, y afirmó, rotundo: "Esto no es el Dakar".

"No me gusta nada, es más una lotería, esto no es pilotar. Estoy un poco desmoralizado, disgustado porque el rally parece más una gincana, en cuanto a la navegación, que un rally-raid", comentó el madrileño después de clasificarse octavo en la etapa, a más de 15 minutos del ganador, el sudafricano Giniel de Villiers.

"Llevo 14 dakares y nunca en mi vida me había perdido dos días media hora. Todo el mundo anda perdido buscando los puntos, esto no es el Dakar", se lamentó Carlos Sainz, que ocupa el tercer puesto en la general, a 48:13 minutos del líder, el francés Stephane Peterhansel.

La quinta etapa, con 457 km de especial entre Riad y Al Qaisumah, se presentaba como una de las más complicadas de esta 43 edición del Dakar, no solo por los habituales problemas de navegación, sino por las piedras y las dunas que presenta el recorrido.