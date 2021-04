GMC Hummer EV SUV 2024: una mala bestia

GMC acaba de presentar el nuevo Hummer EV SUV 2024. Ya habíamos visto la versión pick-up, pero ahora le ha tocado el turno a este, que, como su hermano, llega con un tamaño descomunal, una potencia descomunal y una orientación tecnológica hacia el futuro de lo más interesante.

Visualmente sigue lo pasos del pick-up, con un diseño prácticamente igual, con la gran parrilla frontal iluminada. No es hasta que lo rodeas y vas a la zona trasera, que identificas los cambios. Al tratarse de un SUV, la zona de la caja de la pick-up es ahora un maletero cubierto. Pero no pierde elementos tan interesantes como el techo de cristal Infinity Roof, que permite quitar uno a uno los paneles del techo y almacenarlos de manera segura y ordenada en el maletero delantero.

Siguiendo con su interior, el Hummer EV SUV cuenta con un aspecto robusto, tecnológico y bastante lujoso. Tenemos un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 13,4. Además, el coche cuenta con el sistema de conducción semi autónoma Super Cruise, que permite al modelo dirigirse de manera automática por más de 321.869 kilómetros de autovías en Estados Unidos y Canadá.

Pero lo que más sorprende de este gigantesco eléctrico son sus cifras. Y es que el Hummer EV SUV, en su versión Edition 1, cuenta con tres motores eléctricos que le dan nada menos que 842 CV de potencia y 15.592 Nm de par motor. Si, el par está bien, no es una errata... Gracias a esto, el SUV es capaz de hacer el 0 a 100 en 3,5 segundos. Y no solo es sorprendente lo veloz que es, sino que también será capaz de hacer hasta 483 kilómetros con una sola carga de su batería, lo que teniendo en cuenta su peso, su potencia y que tiene la misma aerodinámica que el un ladrillo, no está nada mal... Y todo esto sin contar con que tenga la potente versión de 1.014 CV que sí que han confirmado en el pick-up, que no se descarta en este por que, en esencia, son el mismo coche.

Más información, detalles, versiones y precios del GMC Hummer EV SUV.