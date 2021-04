Citroën C5 X: su nuevo buque insignia

Para empezar a hablar, debemos entender el nuevo C5 X como el buque insignia de la firma francesa, pues ya desde su tamaño nos lo hace entender, con sus 4.805 milímetros de largo. Además, gracias a una distancia entre ejes de 2.785 mm. el C5 X destaca por un amplio interior para los ocupantes.

Y es precisamente esto, la habitabilidad, uno de los ingredientes más destacados de la filosofía Advanced Comfort de Citroën. La firma gala lleva años aplicándola en sus coches, ya sea mediante sus asientos Advanced Comfort o a través de los exclusivos amortiguadores Progresivos Hidráulicos, los cuales evolucionan aún más en este nuevo C5 X.

Pero el diseño del coche no solo es curioso, también esconde un claro sentido funcional, mezclando características de berlina, SUV y familiar. Gracias a esto, el C5 X cuenta con una capacidad de maletero de 545 litros, medida que se aumenta si abatimos los asientos traseros, alcanzando los 1.640.

Otro de los factores fundamentales que definen este nuevo modelo es la tecnología. En este apartado destaca una interfaz de comunicaciones que es completamente nueva, girando en torno a una pantalla central táctil de 12 pulgadas y apoyándose en elementos tan interesantes como el Extended Head-up Display; que es un sistema de proyección a color de grandes dimensiones que simula una pantalla de 21 pulgadas en el parabrisas. También destaca su arsenal tecnológico en cuanto a ayudas y seguridad, con la introducción en el universo de la conducción semiautónoma de nivel 2.

Por último, si hablamos de las mecánicas que incorporará el coche, Citroën no ha desvelado grandes detalles, pero sí que se sabe que no tendremos diésel; por lo que solo habrá propulsores de gasolina o híbridos, como el confirmado híbrido enchufable de 225 CV, para el que anuncian 50 kilómetros en modo 100% eléctrico y una velocidad máxima de 135 km/h sin emisiones. Aunque no es oficial, todo indica que recurrirá a la misma combinación que el C5 Aircross Hybrid, es decir: un motor gasolina PureTech 1,6 de 180 CV y uno eléctrico.

