Seat León: estrena motor TSI de 190 CV

La cuarta generación del Seat León está persiguiendo los pasos que hace unas semanas dieron sus hermanos el Seat Ateca y el Seat Tarraco. Así, el León incorpora ahora esta versión 2.0 TSI de gasolina que hace que disponga de 190 CV de potencia y 320 Nm de par motor.

Dicha mecánica turbo y de cuatro cilindros se empareja en exclusiva con un cambio automático de doble embrague DSG7, que envía todos y cada uno de los caballos al eje delantero, a diferencia del Ateca o el Tarraco, que solo están disponibles con este motor si se monta la tracción total 4Drive.

Con todo esto, el León 2.0 TSI se posiciona como una de las versiones más energéticas de la gama, pues es capaz de pasar de 0 a 100 en 7,4 segundos, además de firmar un consumo medio de 6,7 l/100 km, lo que no está nada mal si consideramos el motor que esconde bajo el capó.

Por contra, al tratarse de un TSI y no un eTSI, el modelo no dispondrá del sistema híbrido suave de 48 voltios, por lo que no podremos conseguir la etiqueta ECO de la DGT, aunque sí que se beneficia de unos frenos de mayor tamaño para lidiar con el aumento de potencia; más concretamente discos de 312 milímetros delante.

Más información y detalles del nuevo Seat León 2.0 TSI.