¿Cómo elegir un coche? Pautas a tener en cuenta en la compra de un vehículo

Cuando nos disponemos a comprar un nuevo vehículo, puede asaltarnos la duda y preguntarnos: ¿Qué coche me compro? Hoy vamos a intentar darte algunos detalles que son imprescindibles a la hora de comenzar esta búsqueda.

El diseño exterior es uno de los puntos más atractivos para decidirnos sobre cómo elegir un coche, pero también lo son la tecnología y el precio. Financia la compra de tu coche con Cetelem y tendrás un problema menos del que preocuparte.

Qué saber antes de comprar un coche

Vamos a repasar ocho aspectos que te serán muy útiles para elegir qué coche comprar. Ten en cuenta todos ellos y ordénalos según el grado de importancia que tengan para ti.

Estética

Se trata, según las encuestas, de lo que más aprecian los conductores, tanto en su interior como en su exterior. Poder ver nuestro coche aparcado y sentir que nos gusta es un auténtico lujo, pero no podemos quedarnos únicamente ahí. No es algo decorativo, así que esto no es lo más importante.

Precio

Este es un punto fundamental cuando vamos a comprar un coche nuevo. Existen todo tipo de préstamos para coches que nos ayudarán a financiarlo, pero siempre debemos tratar de encontrar los mejores precios del mercado según las oportunidades que se nos presenten.

Seguridad

Sin duda, este debería ser uno de los mayores intereses a la hora de comprar un automóvil. En el mercado encontramos modelos cada vez más preparados para evitar accidentes y buscar aquellos que cumplan con las cinco estrellas EuroNCAP será garantía de máxima seguridad.

Motor

La elección del motor dependerá mucho del uso que vayamos a darle a nuestro vehículo. Si lo utilizaremos simplemente para movernos por la ciudad, la potencia necesaria no será demasiada. Si buscamos un coche familiar para largos viajes o modelos muy potentes, sí que tendremos que analizar bien este aspecto.

Consumo y combustible

El gasto más recurrente de un automóvil es el repostaje. Diésel, gasolina, híbrido, eléctrico... Las opciones son muy variadas y cada una tiene sus ventajas; así que párate un momento a pensar qué necesitas.

Equipamiento y tecnología

Según el modelo que estemos mirando, debemos ser conscientes de que muchos vehículos de serie todavía no incluyen elevalunas eléctricos o aire acondicionado, por ejemplo. Quizás no necesites tecnología punta, pero sí lo mínimo para poder hacer un viaje de la forma más agradable.

Capacidad del maletero

Hay conductores que prácticamente no usan el maletero, quizás para guardar la compra y poco más. Pero si tienes una familia numerosa, te gustan las salidas al campo y la playa o vas a darle un uso profesional al coche; lo mejor es buscar un maletero con suficiente espacio.

Garantía y postventa

Por último, debemos también tener en cuenta el servicio postventa que nos ofrezca el concesionario y los años de garantía. Puede que no sea lo más importante, pero saber que puedes acudir a la casa de tu coche cuando tienes un problema es muy tranquilizador.

Hasta aquí nuestro repaso a las diferentes pautas que puedes seguir si vas a comprar un nuevo vehículo. Recuerda fijarte en los detalles, buscar el que más se adapte a ti y encontrar las mejores opciones para financiar tu coche nuevo.